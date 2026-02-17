Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

RUEDA DE PRENSA CESAR (15921620)
César Farías entrenador de Barcelona SC.FREDDY RODRÍGUEZ

César Farías vive un Carnaval en Barcelona SC y tensión por Lugo que no puede jugar

El DT de Barcelona SC defendió al jugador Lugo y apuntó al perjuicio humano tras el error administrativo

El entrenador venezolano César Farías cerró el último entrenamiento antes del debut de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026, del 18 de febrero ante Argentinos Juniors, jugando Carnaval con sus jugadores. Fue un momento distendido en el camerino amarillo, ideal para liberar la tensión previa a un partido clave en el estadio Monumental.

RELACIONADAS

La celebración hizo que Farías llegara 40 minutos más tarde a la rueda de prensa. Sin embargo, la sonrisa se transformó en seriedad cuando le tocó referirse a Matías Lugo, uno de los extranjeros más regulares en el mediocampo amarillo durante la pretemporada, quien no fue habilitado por Conmebol debido a que la documentación llegó fuera del plazo establecido.

Matías Lugo volante de Barcelona SC.
Matías Lugo volante de Barcelona SC.Cortesía

El jugador visto como un ser humano

Trezeguet trae el trofeo del Mundial a Quito.

El trofeo del Mundial arribó a Quito de la mano de Trezeguet

Leer más

“Uno se pone en los zapatos del jugador. Solamente era apretar un botón más desde allá. Se apretó, pero después del horario que permite Conmebol. Sé que hay un reglamento, pero hay situaciones que cuentan con una parte y contraparte”, explicó Farías, quien recordó que el equipo ha cumplido 27 entrenamientos y disputado siete amistosos.

Un problema de papeles

El estratega profundizó sobre el impacto humano del caso: “El perjuicio a un ser humano y el derecho a su trabajo es algo que uno lo siente. Habrá que reflexionar de cara al futuro porque no debe pasar. Es triste, pero estamos bien. Pensamos en un equipo ofensivo para ir por el partido y ser protagonistas”.

Así ha sido el trabajo de Barcelona SC

También dejó el tema legal en manos del club: “Si se puede o no se puede, lo dejo para la parte jurídica. Desde mi punto de vista es el jugador, el ser humano, lo que hay que tener en cuenta antes que nada, porque no hay fútbol sin futbolistas”.

Además, confirmó que Joao Rojas está en condiciones para el debut copero.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Más de 260.000 personas salieron de Guayaquil por la terminal terrestre en el feriado

  2. Seis heridos en vuelco de buseta de pasajeros en Cuenca

  3. César Farías vive un Carnaval en Barcelona SC y tensión por Lugo que no puede jugar

  4. Entre abrazos y controversias, el paso de Fátima Bosch por Ambato

  5. Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores

LO MÁS VISTO

  1. Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

  2. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  3. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

  5. Parquímetros en el Omni Hospital: Propuesta de Aquiles Álvarez que divide a moradores

Te recomendamos