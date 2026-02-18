“A sobrevivir comiendo atún”: la hincha ecuatoriana que sueña con ir al Mundial 2026

Allison Dabas es una de esas miles de hinchas que buscan acompañar a la Tri al Mundial. Dice que “comer será opcional”

Allisson Dabas en su más reciente visita al mítico estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, Brasil. Saberse las ‘mañas’ para conseguir boletos baratos es una de sus claves.

El fútbol se le metió por los poros a Allisson Dabas casi al final de su trayectoria colegial, cuando tenía 17 años y vivía en Galápagos. Aunque es guayaquileña, por motivos familiares debió residir en el archipiélago, donde se hizo fan de Liga de Quito. Hoy dice que a ello le debe esas “ganas locas” de ir al Mundial 2026.

A tal punto llegó su fanatismo por el rey de los deportes que decidió estudiar Periodismo en la universidad a su regreso a Guayaquil. Ahí comenzó oficialmente todo.

Te puede interesar: Ecuador celebra título mundial U17 de Tomás Aguinaga en esgrima

Hoy, a cuatro meses de empezar la máxima cita del fútbol, su deseo se ha convertido en casi una obsesión que va camino a cumplir.

“Soy la muestra viva de la manifestación. Si la mente lo cree, el universo lo entrega. Ir al Mundial es una de esas deudas pendientes, más aún si se desarrolla en América”, dice convencida.

Emprender para viajar

Dabas durante su visita al mítico Estadio Maracaná en Rio de Janeiro, Brasil. Cortesía

El proyecto de juntar el presupuesto ya empezó. Aunque no quiso dar una cifra puntual, el monto que debe juntar no será menor a los 7.000 dólares.

De ahí que ha preparado postres y comida típica para vender. Incluso en las fiestas de Navidad y Fin de Año estuvo ofertando cenas para poder costear los gastos.

“Son tiempos difíciles y no es que hay mucha plata, pero hay que ingeniárselas”, reconoce la joven, quien incluso se ha convertido en una especie de influencer de viajes, algo que le ha servido para conseguir pasajes económicos.

RELACIONADAS La insólita razón por la que Coutinho pidió rescindir su contrato en Vasco da Gama

“Suele haber vuelos baratos y hay ‘mañas’ para buscarlos. Por ejemplo, para Estados Unidos me ha tocado ver trayectos de ida y vuelta por 146 dólares, algo que en estos casos aplica. Se vale todo para viajar dentro de Estados Unidos: se puede llegar en tren, carro o avión”, dice tajante.

Esta misma vida de ‘traveler’ (viajera) la ha llevado a visitar estadios emblemáticos alrededor del mundo, como el legendario Maracaná en Brasil o La Bombonera en Argentina.

RELACIONADAS Benfica respalda a Prestianni y niega racismo en contra de Vinicius Jr

“Intento ir seguido a los estadios. Conozco de jugadores y tácticas. Si a eso le suma que soy mágica para encontrar pasajes baratos, hago un paquete completo”, asegura con una gran sonrisa.

Comer será una opción

Carlos Alcaraz suma 150 victorias en pista dura y avanza en Doha Leer más

Ante la pregunta de qué pasará si Ecuador supera la fase de grupos, Allisson deja escapar un hondo suspiro: “No hay opción de regresarse. Lo importante es ir a los partidos... Comer y dormir es opcional. Habrá mucho atún con galletas. Lo importante es quedarnos y continuar la fiesta”, recalca.

Sobre qué pasará si le toca ver o gritar un gol de Ecuador, Dabas dice con ilusión: “Definitivamente lloraré”.

La joven representa solo una parte de lo que los hinchas ecuatorianos pretenden hacer por ir al Mundial. Muchos como ella ya están en grupos de WhatsApp para contactarse con más gente que acudirá.

“Todo vale, siempre y cuando sea seguro. Estamos en contacto con gente que incluso nos puede dar posada, siempre manteniéndonos en grupos, haciendo sentir que Ecuador no estará solo en una fiesta como esta”.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!