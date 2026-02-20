Leones FC acusa demora de FEF en la inscripción extranjeros: Esto se sabe

El dirigente de Leones FC, Esteban Paz (d) será candidato a la presidencia de la FEF

El equipo de Esteban Paz, Leones FC, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presidida, por Francisco Egas, protagonizan una controversia pública a pocas horas del arranque de la LigaEcuabet, debido a la habilitación de jugadores extranjeros de Leones FC.

Leones FC emitió un comunicado expresando su “preocupación” por la falta de trámite a las solicitudes de Certificados de Transferencia Internacional (CTI) ingresadas desde el pasado 13 de febrero de 2026 en el sistema TMS (Transfer Matching System).

La institución aseguró haber cumplido “estrictamente con todos los requisitos reglamentarios” para completar la vinculación de varios futbolistas extranjeros. Sin embargo, denunció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no habría dado curso a dichos pedidos ni los habría remitido a las asociaciones de origen de los jugadores, lo que impediría su habilitación para competir.

En su pronunciamiento, Leones del Norte deslizó además la sospecha de que la demora podría interpretarse como una posible represalia vinculada a la candidatura de Esteban Paz a la presidencia de la FEF, aunque evitó afirmarlo de manera directa. El club pidió que el trámite se resolviera “de manera inmediata, con absoluta objetividad e imparcialidad”.

La respuesta de la FEF



Horas después, la Federación Ecuatoriana de Fútbol respondió con un comunicado oficial rechazando las afirmaciones del club y asegurando que la información difundida era “incompleta” y “distorsiona los hechos”.

Según la FEF, Leones del Norte mantenía prohibiciones vigentes impuestas por la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas, que le impedían inscribir jugadores tanto en el ámbito nacional como internacional. Estas sanciones, de acuerdo con el organismo, estuvieron en firme hasta el 18 de febrero de 2026, fecha en la que se notificó oficialmente su levantamiento.

La Federación sostuvo que antes de esa fecha no era posible tramitar ni activar ninguna transferencia internacional sin vulnerar una resolución jurisdiccional vigente. Asimismo, reafirmó que actúa “con estricto apego a la normativa y a las resoluciones de sus órganos jurisdiccionales”.

La contrarrespuesta de Leones FC

No obstante, horas después del pronunciamiento de la Federación, Leones FC emitió un nuevo comunicado en el que ratificó su postura y detalló el proceso que siguió para levantar las prohibiciones vigentes que tenía el club. Leones del Norte explicó que mantenía tres sanciones para inscribir jugadores ante la FEF por derechos de formación, correspondientes a distintos expedientes tramitados ante la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas, además de una prohibición ante FIFA.

Sin embargo, aseguró que el 27 de enero de 2026 realizó los pagos requeridos ante la FEF y notificó de inmediato a los organismos competentes. Según el documento, posteriormente recibió la confirmación de que las transferencias fueron validadas y que el club ya no mantenía deudas pendientes con clubes ni jugadores.

En cuanto a la sanción internacional, Leones señaló que el 29 de enero del presente año efectuó el pago correspondiente ante FIFA, cuyo valor fue acreditado el 13 de febrero de 2026.

Señalaron que a partir de ese momento se levantó la prohibición y se habilitó el sistema TMS. El club destaca que una vez activado el sistema, cargó de inmediato las solicitudes de Certificados de Transferencia Internacional (CTI) de sus futbolistas extranjeros y solicitó también la habilitación del sistema COMET ante la FEF.

Leones FC afirmó que pese a no mantener sanciones vigentes, la FEF aún no habría gestionado el envío de los CTI a las asociaciones de origen de los jugadores, lo que impediría su inscripción para el primer partido oficial que será frente a Macará como visitante, este domingo 22 de febrero.

Finalmente, el club lamentó que la respuesta institucional se haya dado con mayor celeridad a través de un comunicado público que por los canales administrativos habituales. Señalaron que la comunicación debería ser “más directa y oportuna” entre la FEF y sus afiliados, reiterando su voluntad de cumplir con la normativa y solicitando que los trámites pendientes se resuelvan con la prontitud que exige la competencia.

