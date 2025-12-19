Licencia de Daniel Noboa: ¿Quién asumirá el poder del 1 al 18 de enero?

María José Pinto asumirá la Presidencia tras la licencia de Noboa hasta el 18 de enero

El presidente de la República, Daniel Noboa, solicitó a la Asamblea Nacional una licencia de 15 días para ausentarse de sus funciones por motivos personales. Inicialmente, el pedido contemplaba el período entre el 1 y el 15 de enero de 2026, pero posteriormente el mandatario corrigió la solicitud y extendió su ausencia hasta el 18 de enero. Según el comunicado oficial, la decisión responde a la necesidad de dedicar tiempo a su familia y atender asuntos privados.

La petición fue enviada el 18 de diciembre de 2025 al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien recibió la aclaración de Noboa sobre la extensión de la licencia.

El proceso de la Asamblea para aceptar la licencia

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional tiene la facultad de conocer y resolver las solicitudes de licencia presentadas por el Presidente de la República. Por esta razón, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó de manera virtual a los legisladores para tratar este tema.

La reunión se llevará a cabo a las 18:05 de este viernes 19 de diciembre, con el fin de garantizar la continuidad institucional del Ejecutivo

María José Pinto asumirá la Presidencia

Durante el período de licencia, la vicepresidenta María José Pinto asumirá de manera temporal la jefatura de Estado. La Constitución establece que, en ausencia del Presidente, corresponde a la Vicepresidencia ejercer las funciones de manera interina.

Pinto tomará posesión del cargo desde el 1 hasta el 18 de enero de 2026, asegurando la estabilidad del Gobierno.

Funciones adicionales de María José Pinto

Además de sus responsabilidades como vicepresidenta, María José Pinto lidera el Ministerio de Salud Pública, cargo que asumió en paralelo a su rol en el Ejecutivo. Esto implica que, durante la ausencia de Noboa, Pinto deberá coordinar tanto las políticas nacionales de salud como las funciones presidenciales, un reto que combina la gestión sanitaria con la conducción del país.

