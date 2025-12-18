Asamblea se apresta a resolver sobre licencia de Noboa para ausentarse del cargo

El presidente Daniel Noboa solicitó una licencia desde el 1 de enero hasta el 15 de enero de 2026 para asuntos personales

El Pleno de la Asamblea tratará la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa.

El presidente Daniel Noboa se ausentará del cargo desde el 1 hasta el 15 de enero de 2026. La Asamblea Nacional conocerá el pedido de licencia durante lo que se prevé será la última sesión antes del receso legislativo.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno del Legislativo a la sesión virtual 59, que se desarrollará desde las 18:05. En el orden del día constan únicamente dos puntos. El primero, como es habitual, será la entonación del Himno Nacional.

El segundo punto contempla conocer y resolver respecto del oficio relacionado con la solicitud de licencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. Por ahora, no se han incluido más temas para esta sesión.

¿Qué hará Noboa durante su licencia?

El oficio al que hace referencia el orden del día corresponde al pedido en el que se señala lo siguiente: “Conforme lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la República y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito por su intermedio a la Asamblea Nacional, licencia del 01 al 15 de enero de 2026 (incluido), por asuntos de carácter personal”.

La ausencia temporal del cargo ya estaba prevista desde noviembre pasado, cuando la Presidencia de la República anunció una agenda de viajes y el periodo que el presidente Noboa destinaría para compartir con su familia.

El pasado 27 de noviembre de 2025, la Presidencia informó que “del 5 al 15 de enero de 2026, el Presidente tendrá un periodo para compartir con su familia, conforme a las disposiciones vigentes”.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, asumirá el cargo en ausencia temporal de Daniel Noboa. ARCHIVO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Es decir, el periodo por el cual se ausentará Noboa fue ampliado. En el escrito enviado a la Asamblea se solicita una licencia para atender asuntos de carácter personal desde el 1 hasta el 15 de enero de 2026.

Durante ese periodo, quien asumirá temporalmente el cargo será la vicepresidenta María José Pinto, quien actualmente está a cargo del sector salud por delegación del propio Noboa.