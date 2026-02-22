Carlos Alcaraz, el jugador más efectivo en finales: solo una leyenda supera su récord

Carlos Alcaraz tiene un porcentaje de finales de torneos de tenis ganadas del 76,4 % al conquistar 26 campeonatos como profesional de 34 posibles, lo que convierte al número 1 actual de este deporte en el segundo jugador en activo más laureado, solo superado por la leyenda serbia Novak Djokovic con 101, 24 de ellos de la máxima categoría.

A su porcentaje de éxitos en las finales solo se acerca el número 2, el italiano Jannik Sinner, que a sus 24 años lleva otros tantos títulos en 33 finales, un 72,7 %.

De los tenistas más ganadores de la historia, ninguno alcanzó ese dato de Alcaraz: ni el mallorquín Rafael Nadal, con 92 en 131, se retiró con el 70,2 %; ni Djokovic, con 101 en 145, aún aguanta con el 69,6 %; ni el estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más entorchados como profesional, 109 en 164 finales (66,4 %); ni el suizo Roger Federer, con 103 en 157 (65,6 %), ni el checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl, con 94 en 146 (64,3 %).

Carlos Alcaraz, tenista español, conquistó el ATP 500 de Doha.

Solo supera a Alcaraz Thomas Muster, quien ganó 44 en 55 (80 %), aunque el austriaco logró la mayoría de sus títulos en torneos de menor trascendencia, salvo un Grand Slam, el de Roland Garros en 1995 en su única final en un ‘major’.

Alcaraz, líder del ranking sin oposición

Carlos Alcaraz salió de Catar, donde el pasado sábado venció por 6-2 y 6-1 al francés Arthur Fils para proclamarse campeón del ATP 500 de Doha, con una ventaja de 3.200 puntos sobre el italiano Jannik Sinner en la clasificación del tenis mundial que el español lidera de forma clara.

Alcaraz suma 13.550 puntos con los 400 que añadió a su cuenta en la capital catarí y también sacó provecho de la derrota de Sinner en los cuartos de esta edición (el transalpino cayó por 6-7 (3), 6-2 y 3-6 ante el checo Jakub Mensik). El de San Cándido se queda con 10.350.

