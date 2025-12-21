Expreso
El Kremlin descarta una reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y EE.UU.

Desde Moscú indican que al momento el tema no está en agenda. Conoce todos los detalles

Una reunión a tres bandas entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos actualmente no está en la agenda, dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

“Nadie ha hablado aún de una forma seria sobre esa iniciativa y por lo que yo sé, no se está trabajando en ello”, dijo Ushakov.

Detalles de la situación del Kremlin

Agregó que el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, informará a su vuelta a Moscú sobre las consultas que ha mantenido en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En cuanto a los cambios que pretenden introducir los europeos al plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, Ushakov subrayó que éstos “no mejoran las perspectivas de lograr una paz  duradera”.

El emisario del Kremlin Dmítriev afirmó horas antes que las negociaciones con la parte estadounidense están siendo “constructivas”. La reunión para impulsar las negociaciones de paz en 

Ucrania tiene lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro con enviados ucranianos y europeos también en Miami.

