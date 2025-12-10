María Corina Machado no llegó a la ceremonia del Nobel: ¿Qué fue lo que pasó?

La opositora venezolana ganó el Nobel de la Paz 2025, pero no asistió; su hija Ana Corina Sosa lo recibió en su nombre

La líder opositora del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, no llegó a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, realizada el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y leyó un discurso preparado por su madre, donde denunció los abusos del gobierno venezolano y aseguró que se acerca el tiempo en que miles de venezolanos podrán regresar a su país.

El mensaje leído por Sosa reiteró la idea central de Machado: la libertad solo se sostiene si se lucha por ella. “La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella… Un pueblo que elige ser libre contribuye con toda la humanidad”, expresó.

Machado llegará a Oslo en las próximas horas

Aunque no asistió a la ceremonia, su hija confirmó que Machado ya está en viaje hacia Oslo y que arribará “en pocas horas”.

“Mi madre nunca rompe una promesa… En solo unas horas podremos abrazarla aquí después de 16 meses”, dijo Sosa desde el lugar destinado a su madre, acompañada por miembros del Comité Nobel y una fotografía de Machado como fondo.

La opositora también transmitió un mensaje al Instituto Nobel, en el que agradeció el reconocimiento y afirmó sentirse “muy honrada”. Señaló que el premio pertenece a “todos los venezolanos” y destacó que espera reencontrarse pronto con su familia, a la que no ve desde hace dos años.

Ana Corina Sosa, hija de la Nobel de la Paz, recibe el premio en nombre de su madre durante la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. Foto: EFE

Represión tras las elecciones de 2024

Sosa relató que, según su madre, miles de voluntarios lograron documentar y digitalizar las actas electorales que, aseguró, daban una victoria a Edmundo González Urrutia. La respuesta del gobierno —dijo— fue una ola de represión: 2.500 personas detenidas, desaparecidas o torturadas, además de hogares marcados y familias enteras tomadas como rehenes.

Advertencia judicial desde Venezuela y reacción del chavismo

Mientras Machado prepara su llegada a Oslo, la justicia venezolana advirtió que, si concreta el viaje, podría ser declarada “prófuga”, en medio de una escalada de presiones contra figuras opositoras de alto perfil.

Al mismo tiempo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) organizó este miércoles 10 de diciembre, una marcha en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, una movilización que coincide con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora. La concentración partió desde dos puntos del oeste de la capital y avanzó hacia las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

La convocatoria fue encabezada por Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, quien días antes descalificó el galardón al afirmar que el Nobel de la Paz es “una subasta” que se entrega “al mejor postor”.

