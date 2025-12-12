Envío de Menticol y Mentol Chino a EE.UU. ya es posible desde Ecuador
Se activó un servicio que permite enviar Menticol y Mentol Chino desde Ecuador directamente a Estados Unidos
Desde este 12 de diciembre, los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos tienen una nueva vía formal para acceder a artículos del botiquín tradicional. El Menticol rojo, el Mentol Chino o el Eucamiel pueden ahora enviarse directamente hacia cualquier ciudad estadounidense gracias al primer servicio en Latinoamérica que permite exportar kits de productos vinculados al cuidado de la salud y a prácticas tradicionales del país
Las cadenas de farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s, que forman parte del Grupo Difare, presentan esta iniciativa junto a DHL Express, con el fin de simplificar el proceso de envío y eliminar intermediarios. El sistema funciona completamente por WhatsApp, lo que evita trámites presenciales y reduce los tiempos habituales en servicios internacionales convencionales.
Kits para acercar a los migrantes a sus productos de siempre
Difare detalla que la propuesta se basa en tres kits predefinidos, con entre cinco y nueve productos cada uno. La selección incluye artículos reconocidos por su presencia histórica en los hogares ecuatorianos, como Birm, Vaporex, Própolis Forte, Vick Vaporub, Eucamiel, Mentol Chino y el clásico Menticol tradicional rojo.
La empresa subraya que todos los productos cumplen con los requisitos de exportación establecidos por las autoridades y que los kits fueron diseñados para “llevar a los hogares en Estados Unidos los preferidos del botiquín tradicional ecuatoriano”, alineados a la idea de tradición, utilidad cotidiana y bienestar integral.
¿Cómo funciona el servicio?
El proceso fue diseñado para que cualquier persona en Ecuador pueda enviar un kit sin complicaciones:
- Contactar a Pharmacy’s (098-129-7551) o Cruz Azul (096-987-2794) vía WhatsApp.
- Elegir uno de los kits disponibles. Los precios arrancan en $100, incluyendo el costo del envío gestionado por DHL Express.
- Realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito a través de un enlace seguro enviado por la aplicación.
- DHL gestiona el transporte puerta a puerta hacia cualquier destino en Estados Unidos, con un tiempo estimado de dos a tres días hábiles.
¿Qué incluye cada kit?
El catálogo se divide en tres opciones que agrupan productos populares:
- Kit 1: Eucamiel, Própolis Forte, Borosan, Mentol Chino, Vaporex inhalador, Linimento Olímpico.
- Kit 2: Eucamiel, Vaporex Forte, Birm cápsulas, Vapomentol, Oralsept menta, Própolis gotas.
- Kit 3: Menticol rojo, Vaporex Forte, Vaporex propóleo menta, Birm solución oral, Vick Vaporub.
Un puente entre familias separadas
Con esta iniciativa, se abre una vía formal para que los migrantes accedan a productos que forman parte de su rutina y memoria familiar. El servicio busca simplificar el envío y ofrecer una alternativa segura para quienes desean mantener cerca los artículos tradicionales del botiquín ecuatoriano.
