Envío de Menticol y Mentol Chino a EE.UU. ya es posible desde Ecuador

Se activó un servicio que permite enviar Menticol y Mentol Chino desde Ecuador directamente a Estados Unidos

Referencial.Preparación de paquetes para los envíos de kits de productos tradicionales gestionados por DHL Express.

Desde este 12 de diciembre, los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos tienen una nueva vía formal para acceder a artículos del botiquín tradicional. El Menticol rojo, el Mentol Chino o el Eucamiel pueden ahora enviarse directamente hacia cualquier ciudad estadounidense gracias al primer servicio en Latinoamérica que permite exportar kits de productos vinculados al cuidado de la salud y a prácticas tradicionales del país

Las cadenas de farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s, que forman parte del Grupo Difare, presentan esta iniciativa junto a DHL Express, con el fin de simplificar el proceso de envío y eliminar intermediarios. El sistema funciona completamente por WhatsApp, lo que evita trámites presenciales y reduce los tiempos habituales en servicios internacionales convencionales.

Kits para acercar a los migrantes a sus productos de siempre

Difare detalla que la propuesta se basa en tres kits predefinidos, con entre cinco y nueve productos cada uno. La selección incluye artículos reconocidos por su presencia histórica en los hogares ecuatorianos, como Birm, Vaporex, Própolis Forte, Vick Vaporub, Eucamiel, Mentol Chino y el clásico Menticol tradicional rojo.

La empresa subraya que todos los productos cumplen con los requisitos de exportación establecidos por las autoridades y que los kits fueron diseñados para “llevar a los hogares en Estados Unidos los preferidos del botiquín tradicional ecuatoriano”, alineados a la idea de tradición, utilidad cotidiana y bienestar integral.

¿Cómo funciona el servicio?

El proceso fue diseñado para que cualquier persona en Ecuador pueda enviar un kit sin complicaciones:

Contactar a Pharmacy’s (098-129-7551) o Cruz Azul (096-987-2794) vía WhatsApp. Elegir uno de los kits disponibles. Los precios arrancan en $100, incluyendo el costo del envío gestionado por DHL Express. Realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito a través de un enlace seguro enviado por la aplicación. DHL gestiona el transporte puerta a puerta hacia cualquier destino en Estados Unidos, con un tiempo estimado de dos a tres días hábiles.

¿Qué incluye cada kit?

El catálogo se divide en tres opciones que agrupan productos populares:

Kit 1: Eucamiel, Própolis Forte, Borosan, Mentol Chino, Vaporex inhalador, Linimento Olímpico.

Kit 2: Eucamiel, Vaporex Forte, Birm cápsulas, Vapomentol, Oralsept menta, Própolis gotas.

Kit 3: Menticol rojo, Vaporex Forte, Vaporex propóleo menta, Birm solución oral, Vick Vaporub.

Un puente entre familias separadas

Con esta iniciativa, se abre una vía formal para que los migrantes accedan a productos que forman parte de su rutina y memoria familiar. El servicio busca simplificar el envío y ofrecer una alternativa segura para quienes desean mantener cerca los artículos tradicionales del botiquín ecuatoriano.

