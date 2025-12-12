Expreso
Envios de remedios a EE.UU.
Referencial.Preparación de paquetes para los envíos de kits de productos tradicionales gestionados por DHL Express.Foto: Canva

Envío de Menticol y Mentol Chino a EE.UU. ya es posible desde Ecuador

Se activó un servicio que permite enviar Menticol y Mentol Chino desde Ecuador directamente a Estados Unidos

Desde este 12 de diciembre, los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos tienen una nueva vía formal para acceder a artículos del botiquín tradicional. El Menticol rojo, el Mentol Chino o el Eucamiel pueden ahora enviarse directamente hacia cualquier ciudad estadounidense gracias al primer servicio en Latinoamérica que permite exportar kits de productos vinculados al cuidado de la salud y a prácticas tradicionales del país

Las cadenas de farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s, que forman parte del Grupo Difare, presentan esta iniciativa junto a DHL Express, con el fin de simplificar el proceso de envío y eliminar intermediarios. El sistema funciona completamente por WhatsApp, lo que evita trámites presenciales y reduce los tiempos habituales en servicios internacionales convencionales.

Kits para acercar a los migrantes a sus productos de siempre

Difare detalla que la propuesta se basa en tres kits predefinidos, con entre cinco y nueve productos cada uno. La selección incluye artículos reconocidos por su presencia histórica en los hogares ecuatorianos, como Birm, Vaporex, Própolis Forte, Vick Vaporub, Eucamiel, Mentol Chino y el clásico Menticol tradicional rojo.

La empresa subraya que todos los productos cumplen con los requisitos de exportación establecidos por las autoridades y que los kits fueron diseñados para “llevar a los hogares en Estados Unidos los preferidos del botiquín tradicional ecuatoriano”, alineados a la idea de tradición, utilidad cotidiana y bienestar integral.

¿Cómo funciona el servicio?

El proceso fue diseñado para que cualquier persona en Ecuador pueda enviar un kit sin complicaciones:

  1. Contactar a Pharmacy’s (098-129-7551) o Cruz Azul (096-987-2794) vía WhatsApp.
  2. Elegir uno de los kits disponibles. Los precios arrancan en $100, incluyendo el costo del envío gestionado por DHL Express.
  3. Realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito a través de un enlace seguro enviado por la aplicación.
  4. DHL gestiona el transporte puerta a puerta hacia cualquier destino en Estados Unidos, con un tiempo estimado de dos a tres días hábiles.

¿Qué incluye cada kit?

El catálogo se divide en tres opciones que agrupan productos populares:

  • Kit 1: Eucamiel, Própolis Forte, Borosan, Mentol Chino, Vaporex inhalador, Linimento Olímpico.
  • Kit 2: Eucamiel, Vaporex Forte, Birm cápsulas, Vapomentol, Oralsept menta, Própolis gotas.
  • Kit 3: Menticol rojo, Vaporex Forte, Vaporex propóleo menta, Birm solución oral, Vick Vaporub.

Un puente entre familias separadas

Con esta iniciativa, se abre una vía formal para que los migrantes accedan a productos que forman parte de su rutina y memoria familiar. El servicio busca simplificar el envío y ofrecer una alternativa segura para quienes desean mantener cerca los artículos tradicionales del botiquín ecuatoriano.

