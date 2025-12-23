Oenegés tildan de propaganda penas de mil años contra pandilleros en El Salvador

La Fiscalía General informó que 248 miembros de la Mara Salvatrucha fueron sentenciados a penas de varios siglos de prisión

Tropas del ejército salvadoreño parten después de custodiar las celebraciones navideñas en el centro histórico de la ciudad capital.

Organizaciones humanitarias criticaron este lunes 22 de diciembre de 2025 las sentencias de hasta mil años de prisión contra casi 250 pandilleros en El Salvador, al considerarlas una operación de "propaganda" del presidente Nayib Bukele para mostrar severidad.

RELACIONADAS Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

La pena máxima de cárcel en El Salvador es de 60 años, por lo que el descomunal monto de las condenas anunciadas el domingo en la práctica es simbólico, según activistas consultados por la AFP.

"Ver condenas de miles de años es más propaganda que otra cosa, pues en el país no existe la cadena perpetua, y le sirve al gobierno para decirle al mundo que acá la ley es dura", dijo desde el exilio Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

La Fiscalía General, afín al gobierno, informó el domingo que 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados a penas de varios siglos de prisión tras ser culpados de 43 homicidios y 42 desapariciones de personas.

Uno de los miembros de esa pandilla, designada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a entre 463 y 958 años.

"Esas condenas milenarias son un show del gobierno en medio del dolor de muchos inocentes que siguen presos. Hemos llegado al tiempo en que la justicia es obediente y no justa", señaló por su parte Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

La AFP consultó este lunes a la Fiscalía si las sentencias forman parte de juicios colectivos contra señalados pandilleros, pero hasta el momento no había obtenido respuesta. Tampoco se ha informado cuándo fueron emitidos los fallos.

VIDEO | La nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador, una de las grandes infraestructuras prometidas por el presidente Daniel Noboa que aspira a replicar el 'modelo Bukele', recibió los primeros 300 presos, un grupo calificado de alta peligrosidad. pic.twitter.com/gufW4RT2nv — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 11, 2025

Sentencias "a la carta"

Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele emprendió una "guerra" contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Esa ofensiva redujo los homicidios a niveles históricos, pero ha derivado en abusos, según grupos de derechos humanos.

Inició escrutinio especial que definirá al ganador de las presidenciales en Honduras Leer más

De las más de 90.000 personas capturadas, unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

RELACIONADAS El tortuoso escrutinio presidencial en Honduras a punto de concluir sin claro ganador

"Hay miles de personas (encarceladas) sin vínculos con pandillas", aseguró Ramírez.

En tanto, Escobar dijo que su organización ha "documentado" la muerte de unas 470 personas en prisión durante el régimen de excepción, muchas de ellas bajo circunstancias "poco claras".

Escobar se exilió a mediados de este año, al igual que otros defensores de derechos humanos y periodistas, que denunciaron una "escalada represiva" de Bukele contra sus críticos.

Las condenas anunciadas el domingo abarcan crímenes cometidos entre 2014 y 2022, tales como el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.

Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad para "planificar" extorsiones a comerciantes bajo amenaza de asesinarlos, indicó la Fiscalía.

Ramírez comparte que se aplique la ley a los delincuentes, pero puso en duda que las sentencias hayan cumplido con el "debido proceso".

"El sistema de justicia deja mucho que desear (...) porque se dictan sentencias a la carta, a lo que el presidente (Bukele) quiere, y lo que él quiere es mantener contenta a la población mostrándose duro con los delincuentes", apuntó el titular de la privada Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!