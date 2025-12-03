Rafael Correa ataca a otra correísta: esta vez fue contra la alcaldesa de El Triunfo

El correísmo continúa ventilando sus diferencia en las redes sociales. La nueva punga también fue por Marcela Aguiñaga

El expresidente Rafael Correa arremetió en contra de otra de las autoridades seccionales de su movimiento.

Las disputas a la interna de la Revolución Ciudadana, que terminan por hacerse públicas vía redes sociales, no paran. Esta vez, el líder de ese movimiento y sentenciado por el caso Sobornos, Rafael Correa, arremetió en contra de la alcaldesa de El Triunfo, Mabel Tenezaca López.

El origen de la disputa entre Correa y Tenezaca fue la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. En la última semana, la disputa entre la autoridad del Guayas y el expresidente de la República se generó por declaraciones de este último sobre el mismo futuro de la Revolución Ciudadana. Todo esto de cara a la convención nacional del movimiento prevista para enero de 2026.

Aguiñaga, en una entrevista, aseguró que no ha hablado en los últimos meses con Correa. También dijo que el Ecuador no es el del expresidente y se necesita diálogo. A esas declaraciones, el líder de la Revolución Ciudadana respondió: “Marcela querida: eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa. Nosotros no lo haremos. No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección. Un abrazo”.

Después de eso, Aguiñaga publicó otro mensaje sin una referencia directa, pero que no se lo entendería por fuera del contexto actual de las pugnas en la RC. El posteo aludía a la frase de Laurel Thatcher: “Las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia”.

¿Qué dijo la alcaldesa de El Triunfo?

Tenezaca reaccionó a la publicación de la prefecta del Guayas. En su cuenta de la red social X escribió: “Mi cariño, respeto y lealtad siempre querida Marcela Aguiñaga, a seguir levantando la voz, para seguir haciendo historia por Guayas y por el Ecuador entero”.

El expresidente Correa no dejó pasar la referencia y también atacó a la alcaldesa de El Triunfo. “¿Tú también, Mabel? Bueno, por algo insistió tanto Marcela en ponerte de candidata. En fin”.

Un dato curioso en medio de la pugna en la que ahora resultó salpicada Tenezaca es que la actual alcaldesa de El Triunfo tiene como mensaje fijado en su cuenta de X un video en el que aparece junto a Correa y en el que habla de lo logrado durante el gobierno del correísmo.

¿Tú también, Mabel? Bueno, por algo insistió tanto Marcela en ponerte de candidata🤷🏻‍♂️

En fin. https://t.co/tEiF6TSgTj — Rafael Correa (@MashiRafael) December 3, 2025

“Soy correísta porque Rafael Correa nos devolvió la dignidad a todos los ecuatorianos con obras de primer nivel”, escribió la actual alcaldesa. La publicación es de 2022.

