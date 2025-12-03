Expreso
CONVENCION CORREISMO 2024
En 2024, el correísmo realizó su convención nacional en Guayquil.ARCHIVO

Convención de RC5: Lugar, fecha y cómo participar en el encuentro del correísmo

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, adelantó los detalles de la elección de la nueva directiva

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) se prepara para iniciar el 2026 con una renovación total.  La actual presidenta del partido, Luisa González, presentó este 2 de diciembre de 2025 los primeros detalles oficiales de la convención nacional del correísmo, en la que se elegirá a la nueva directiva.

A través de un video publicado en sus redes sociales, González confirmó que la nueva fecha de la convención del correísmo será en enero de 2026. Sin embargo, aún no reveló el día exacto, mismo  que se conocerá iniciado el nuevo año.

Luisa González también anunció que la sede de la convención del correísmo será en Manta, provincia de Manabí. Sin embargo, tampoco detalló aún el lugar específico donde se concentrarán para elegir a la nueva directiva del movimiento político.

Así los militantes podrán participar en la convención del correísmo

González también explicó que para esta convención nacional harán un cambio en la forma en que sus seguidores podrán participar. De acuerdo con ella, los militantes del correísmo podrán participar de la convención a través de la RC5 APP.

La RC5 APP fue lanzada oficialmente en julio de 2025 y tiene como objetivo consolidar a la militancia, así como mantenerla informada de las actividades de los principales cuadros del movimiento. Está disponible en las tiendas Google Play (para Android) y Apple Store (para iOS).

.No obstante, González adelantó que también los militantes podrán elegir al nuevo presidente o presidenta de la Revolución Ciudadana a través de la RC5 APP.

