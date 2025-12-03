Marcela Aguiñaga en medio de polémicas con Correa: "La vida me enseñó a no rendirme"

La prefecta correísta y el expresidente atraviesan una crisis desencadenada tras una reunión con Lourdes Tibán

La crisis desencadenada en el la Revolución Ciudadana tras la reunión entre las prefectas Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, de Guayas y Cotopaxi, respectivamente, sigue generando reacciones entre sus protagonistas.

El 20 de noviembre de 2025, Marcela Aguiñaga sorprendió al reunirse en Guayaquil con la prefecta Lourdes Tibán. Según informó en su momento, el motivo del encuentro fue avanzar en los trabajos de la mancomunidad por la conservación de la cuenca del río Guayas, que agrupa a siete provincias, entre ellas Cotopaxi.

La reunión, aunque tenía fines de trabajo, desató el descontento del expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien terminó retirando públicamente su apoyo a Aguiñaga, incluso adelantando que no respaldará una eventual reelección suya en las seccionales de 2027.

Aunque la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga aseguró que iba a tomarse un tiempo para analizar su permanencia en la Revolución Ciudadana, bastó un par de horas para que el líder del movimiento la empujara a irse, de una vez, hacia otro lado.



Marcela Aguiñaga sostiene que no se rendirá pese a los obstáculos

En medio de este conflicto interno en el correísmo, a través de sus redes sociales, Aguiñaga compartió un mensaje corto, pero contundente: "Desde muy chiquita la vida me enseñó a no rendirme. No voy a comenzar ahora".

Las declaraciones de Aguiñaga también van en la línea de lo que dijo días atrás en una entrevista con Teleamazonas, donde señaló que sus acciones responden a su trabajo como prefecta del Guayas y no con miramientos políticos.

“Creo que me ha costado mucho, me han castigado por hacer gestión”, señaló la prefecta, y fue enfática al sostener que “el Ecuador de Correa no existe más” y que, de hecho, su comunicación con el expresidente es intermitente.

El encuentro de Aguiñaga y Tibán generó una ola de comentarios y reacciones. EXPRESO

Marcela Aguiñaga analiza su salida de la Revolución Ciudadana

Pese a que recalcó que ella ha estado en los momentos más duros del correísmo, incluso cuando tuvieron que migrar a otra casa política, la prefecta Aguiñaga no descartó su posible salida de la Revolución Ciudadana, aunque no negó que le costaría.

“Lo estoy pensando, por supuesto”, dijo de forma directa. Sin embargo, pese a la especulación de que podría migrar a otro partido, como Renovación Total (RETO), donde ya está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, descartó estar en conversaciones con alguna otra organización política.

