¿Intervendrá Aquiles Álvarez? Su respuesta al conflicto entre Aguiñaga y Correa

El alcalde de Guayaquil se refirió al cruce entre la prefecta del Guayas y el expresidente

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que está dispuesto a facilitar un acercamiento entre la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa, tras la evidente ruptura política dentro de la Revolución Ciudadana.

Durante su enlace radial de este miércoles 3 de diciembre, al ser consultado sobre una posible mediación entre ambos, Álvarez sostuvo que su prioridad es mantener abiertos los canales de diálogo y evitar que las diferencias políticas crucen hacia lo personal.

(Te puede interesar: Quinto Puente: Aguiñaga frena la pelea y pide reunión urgente a Luque)

El alcalde recordó que él mismo ha tenido tensiones con Aguiñaga meses atrás, como ocurrió durante la suspensión de la obra de los puentes en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, meses atrás.

“Ella consideró con su equipo que tenía que bloquear la obra, nosotros defendimos que no, comparecimos al proceso administrativo, lo ganamos, se reaperturó (sic) la obra”, dijo. Aun así, aseguró que ese episodio no dejó heridas personales. “Yo no me quedo con ningún odio ni ella tampoco, y eso que hubo un cruce fuerte”.

Álvarez explicó que la política debe sostenerse sobre desacuerdos que no traspasen la línea personal. “Eso es lo que tiene que pasar en la política, hay que madurar”, indicó.

Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez y Lourdes Tibán: reunión que sorprende en Guayaquil Leer más

En esa misma lógica, el alcalde contó cómo se originó el encuentro entre él, Aguiñaga y la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, el jueves 20 de noviembre en el Palacio Municipal de Guayaquil, y que provocó el rechazo de Correa.

Álvarez relató que ese día, pese a las diferencias, Aguiñaga se comunicó con él para reunirse, y él aceptó sin reparos: “Marcela me mandó un mensaje: ‘¿podemos ir un rato?’ Bueno, espectacular, ven”.

Aquiles Álvarez sobre Correa y Aguiñaga: "Si me piden alguna reunión o algo, voy a tratar de juntarlos nuevamente"

Sobre la situación interna de la Revolución Ciudadana, el alcalde evitó pronunciarse más allá de lo evidente. “Eso ya son temas de ellos, no tengo ni idea. Yo creo que todo puede pasar en la política. De momento, ayer a todos nos ha quedado clara la postura del expresidente Correa con la prefecta del Guayas”, expresó.

Álvarez insistió en que, si se lo piden, buscará propiciar un acercamiento entre Correa y Aguiñaga. “Yo lo único que voy a buscar siempre es apoyar para que se limen asperezas y nunca se rompa nada. Si me piden alguna reunión o algo, voy a tratar de juntarlos nuevamente”, señaló.

También reiteró que no comparte la lógica de dividir para gobernar. “Esa política solo te sirve un tiempito. La que hay que aplicar es juntar a todos y trabajar en equipo”.

(Lee también: Marcela Aguiñaga sobre Luisa González: “No somos amigas y tenemos visiones distintas”)

El alcalde extendió su reflexión hacia la necesidad de tender puentes en todo el país, aunque reconoció la dificultad de generar acercamientos con el Gobierno central. “A estas alturas tender puentes con el Gobierno es imposible, porque ellos son los que los han dinamitado”, sostuvo.

Recordó que tras la elección presidencial, su postura fue reconocer el triunfo y ofrecer 120 días de trabajo coordinado en seguridad. Sin embargo, aseguró que esa apertura no fue correspondida. “No les interesó y ya queda claro que no les interesa. Nosotros vamos a seguir como estamos, con las puertas abiertas para trabajar en materia de seguridad, la cual no quieren cruzar y no les interesa trabajar en conjunto”, expresó.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!