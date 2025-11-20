Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez y Lourdes Tibán: reunión que sorprende en Guayaquil

La prefecta del Guayas publicó un video en el que aparece con su par de Cotopaxi y el alcalde de Guayaquil en el Municipio

Aquiles Álvarez (i), alcalde de Guayaquil; Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi; y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, en el Palacio Municipal de Guayaquil.

Una reunión que sorprende. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, mantuvo un encuentro con Lourdes Tibán y Marcela Aguiñaga, prefectas de Cotopaxi y Guayas, respectivamente, la mañana de este jueves 20 de noviembre en el Puerto Principal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Aguiñaga apareció en el balcón del Palacio Municipal de Guayaquil y presentó en el clip a Álvarez y a Tibán.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez le da así la bienvenida al nuevo gobernador del Guayas, José Arévalo)

La funcionaria de Cotopaxi llegó a Guayaquil para oficializar la creación de la mancomunidad para el rescate de las cuencas alta y baja del río Guayas junto a otras siete prefecturas en la zona de influencia de ese afluente.

"Miren nomás donde me tienen, en el balcón más hermoso que tiene Guayaquil y aquí estamos. Venimos a trabajar por la cuenca del río Guayas (...) estamos aquí para ser parte de los siete prefectos de la mancomunidad y así debería ser las visitas, golpear las puertas y que el alcalde me abrió la puerta. Aquí yo golpeo la puerta", bromeó Tibán.

Municipio de Guayaquil acusa a Sercop de bloquear contrataciones y frenar información Leer más

Álvarez le respondió enseguida: "Nosotros felices de recibir a nuestra prefecta Marcela, a la prefecta Tibán, encantado de colaborar en todo lo que haya que hacer por el bien de las provincias y, por supuesto, al final por el bien del país".

Aguiñaga explicó que el motivo de la reunión era “la cuenca del río Guayas”. Luego, Tibán se mostró sorprendida por la presencia de pequeños loros en el balcón del Municipio porteño y cerró el video con una frase al notar que la prefecta del Guayas y el alcalde de Guayaquil vestían los mismos colores: celeste y café.

"Celeste, juntos aunque le cueste", lo que generó risas entre los funcionarios. Luego, mantuvieron una reunión en la oficina del alcalde guayaquileño.

Marcela Aguiñaga: "El trabajo en equipo es la única ruta posible, sobre todo en tiempos donde algunos prefieren dividir"

En el mensaje que acompañó el video en su cuenta de X, la prefecta Aguiñaga afirmó: “Cuando se trata del río Guayas, no hay banderas políticas: hay responsabilidad”.

Y terminó la publicación con la siguiente frase: "El trabajo en equipo es la única ruta posible, sobre todo en tiempos donde algunos prefieren dividir. Nosotros elegimos unir fuerzas, tender puentes y obrar juntos por la gente".

Cuando se trata del río Guayas, no hay banderas políticas: hay responsabilidad.

El trabajo en equipo es la única ruta posible, sobre todo en tiempos donde algunos prefieren dividir.

Nosotros elegimos unir fuerzas, tender puentes y obrar juntos por la gente.@aquilesalvarez… pic.twitter.com/3rQrAkYTMB — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) November 20, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!