  Guayaquil

Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil se refirió a la llegada de José Arévalo como nuevo gobernador del Guayas. Pidió trabajar en conjunto y evitar confrontaciones.archivo cortesía

Aquiles Álvarez le da así la bienvenida al nuevo gobernador del Guayas, José Arévalo

Aquiles Álvarez le envía un mensaje al nuevo gobernador del Guayas: “que no venga a atacar”

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en su acostumbrado enlace radial de los miércoles, se pronunció sobre el nombramiento de José Arévalo como nuevo gobernador del Guayas. Álvarez recordó que, desde su llegada al Municipio, varios representantes han ocupado ese cargo.

“He estado dos años y cuatro meses en el Municipio de Guayaquil, y en ese tiempo han pasado varios gobernadores. Ninguno me incomoda; son ellos quienes terminan complicándose”, expresó el burgomaestre.

El alcalde enfatizó que muchos de los exgobernadores, según su mirada, no han aprovechado la oportunidad del cargo para servir.

“Los que terminan incomodándose son ellos, que pasan sin pena ni gloria, cuando deberían usar la Gobernación del Guayas como un puesto honroso para servir con responsabilidad y honor, y no solo para buscar confrontación”, afirmó.

Además, señaló que siempre ha mantenido la disposición al diálogo. “En ningún momento, con ningún gobernador, he cruzado la línea del respeto. Todos los que han pasado desde que llegó este nuevo gobierno han tenido las puertas abiertas. Siempre”, resaltó.

Aquiles Álvarez y su mensaje directo a José Arévalo

Aquiles Álvarez también tuvo palabras específicas para José Arévalo, quien proviene del ámbito deportivo y ha ejercido cargos públicos en dicho sector.

José Arévalo

¿Quién es José Arévalo Santana, el nuevo gobernador del Guayas?

“Al nuevo gobernador, que viene del deporte, perfectamente le damos la bienvenida y le abrimos la puerta para trabajar en conjunto, especialmente en la lucha contra la criminalidad en Guayaquil, con toda la estructura que tiene Segura EP”, indicó Álvarez, destacando el trabajo de dicha entidad municipal en materia de seguridad.

Finalmente, pidió que prevalezca una relación respetuosa y enfocada en resultados: “Espero que se mantenga la cordialidad con este gobernador, que no venga con una agenda de ataque y desgaste. Ya deberían haberse dado cuenta de que esa estrategia solo se revierte y termina afectándolos a ellos mismos”, concluyó.

En este 2025 tuvo varias confrontaciones con Zaida Rovira y Humberto Plaza, quienes también pasaron por el cargo por pocos meses.

