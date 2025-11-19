“No soy Charles Manson”: Aquiles Álvarez reacciona al choque Coronel–Blanca López

El alcalde pidió resolver el conflicto entre López y Coronel “a la interna”, tras el apagado de micrófono en el Concejo

En mayo de 2025, el Concejo, presidido por Aquiles Álvarez, decidió que la Vicealcaldía de Guayaquil sea para Coronel.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, finalmente se pronunció sobre la polémica ocurrida en la última sesión del Concejo Cantonal, donde la concejal y exvicealcaldesa Blanca López denunció que la actual vicealcaldesa Tatiana Coronel habría ordenado apagarle el micrófono y cortar la transmisión mientras expresaba su respaldo a la reina saliente de Guayaquil.

Durante su enlace radial de este miércoles 19 de noviembre, Álvarez abordó el tema con una sonrisa y restó gravedad al incidente.

“Es un tema que hay que tratar a la interna”, afirmó el alcalde, insistiendo en que la discusión sobre la reina “es innecesaria cuando en el Concejo hay temas y problemas reales que atender”.

El alcalde, quien dijo que no estuvo en la sesión porque estaba en un recorrido en la calle, hizo un llamado directo a Blanca López para que el conflicto se resuelva mediante el diálogo. “Quisiera que se reúnan y solucionen esto a la interna”, expresó, dejando entrever que la tensión entre ambas funcionarias ha generado remezón dentro de la estructura municipal.

¿Qué dijo Aquiles Álvarez sobre la disputa entre Tatiana Coronel y Blanca López?

Álvarez, sin embargo, admitió que la molestia entre López y Coronel ya evidencia fisuras. “Es un tema más personal y no quisiera que crezca”, comentó. También aprovechó para remarcar su cercanía con ambas: dijo que “quiere muchísimo” a Coronel y que siente “cariño” por López por haber sido vicealcaldesa de la ciudad.

Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando Álvarez rechazó las versiones que apuntaban a que habría presionado votos a favor de Coronel en mayo de 2025. “No soy Charles Manson para decirle a la gente mirándola a los ojos que tiene que hacer esto y votar por esto”, ironizó.

Por ahora, el alcalde insiste en bajar el tono. Su intención, aclaró, es evitar que el incidente se convierta en un conflicto político mayor que afecte la agenda municipal.

Sobre este tema también se pronunció la actual presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, quien le envió "solidaridad y apoyo" a López tras un video en el que la edil expresó la denuncia.

