Tensión correísta tras consulta: Dardos de Luisa González, Correa, Aguiñaga y Aquiles

Virgilio Hernández y un concejal de Quito llamaron a la unidad en el movimiento y con otros sectores progresistas

La convención, para renovar la directiva de la Revolución Ciudadana, podría desarrollarse en enero 2026. Aunque, algunos de sus militantes quisieran que no pase más tiempo porque no solo se mantiene sino que crece la tensión entre la actual presidenta, Luisa González, y autoridades de gobiernos seccionales, con trayectoria en el movimiento de Rafael Correa.

El martes 18 de noviembre del 2025, Luisa González habló sin filtro en contra de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas; y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Las miradas apuntaban a la crisis de gabinete de Daniel Noboa, que se volvió una suerte de reciclaje, por la que los ministros fueron reubicados. Y en el medio de Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno de ADN, González cayó en la tentación de hablar mal en contra de sus "compañeros".

Sin reflexionar sobre cuán beneficioso podría ser para el correísmo, contestó: "Yo sí creo que hay muchas autoridades (locales) no deberían repetir como candidatos nuestros. Más allá de que el buró decide". ¿Marcela Aguiñaga?, le preguntaron y dijo que sí. Además mencionó que tampoco apoyaría para la reeleccio´n, con la bandera de la RC, a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. "La vicealcaldía debió pertenecerle a la RC, pero prefirió poner a alguien de RETO", dijo.

El propio expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, fue consultado sobre esa declaración de Luisa. Subrayó que se trataba de su criterio personal. Aclaró que "las candidaturas las define el movimiento, en función de estrategia y encuesta". En política, señaló, tienes que aguantar a alguien que no es tu amigo, pero hace un buen trabajo. Y puso como ejemplo a Marcela. "Es innegable que es una gran ejecutiva, tiene capital político propio en Guayas, no es enemiga".

Aquiles Álvarez responde a Luisa González: "Le recomiendo que se tranquilice" Leer más

¿Qué opinaron otros dirigentes de la RC sobre la declaración de Luisa en contra de Marcela?

Hasta Virgilio Hernández, exasambleísta y parlamentario andino, opinó: "La RC5 siempre ha sido un movimiento en el que cabemos distintas corrientes y posturas y, si leemos de forma adecuada los resultados del domingo, ahora se requiere la mayor unidad del movimiento, del progresismo e incluso de sectores democráticos que dijeron no a un proyecto autoritario".

También dijo: "Ojalá podamos debatir sobre esos temas y no sobre adjetivos. Es una responsabilidad de todos construir mayor unidad".

El concejal de Quito y directivo de Pichincha, Adrián Ibarra, brindó su apoyo a Marcela Aguiñaga. Además señaló que en las diferencias debe primar la unidad. "Con el reconocimiento de nuestras posturas particulares, pero siempre el camino será buscar la unidad".

Los cántaros cuanto más vacíos, más ruido hacen... https://t.co/ugsMKdvb0G — Decio Machado (@DecioMachadoF) November 18, 2025

La respuesta de Marcela Aguiñaga

Cuando la prensa le preguntó sobre el comentario de Luisa González, Marcela Aguiñaga prudente contestó: "Es su opinión, yo estoy dedicada a trabajar, no a polémicas. No le doy oídos", ¿Iría a la relección con la Revolución Ciudadana? "Con la RC debería ser, es el movimiento que me ha apadrinado y la que ayudé a construir".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!