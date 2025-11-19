Coronel defiende su Vicealcaldía: "Fueron los concejales RC quienes me eligieron"

Tatiana Coronel responde a las críticas sobre su designación y recalca que la Revolución Ciudadana apoyó su elección

La polémica por la Vicealcaldía de Guayaquil volvió a encenderse luego de que Tatiana Coronel, actual vicealcaldesa y vicepresidenta de RETO, respondiera públicamente a las declaraciones de la Revolución Ciudadana (RC).

La controversia comenzó después de que Luisa González, presidenta de la RC, afirmara que el cargo “debió pertenecer a la Revolución Ciudadana”, señalando que el alcalde Aquiles Álvarez (impulsado electoralmente por el correísmo) optó por designar a alguien de RETO. Sin embargo, Coronel respondió desde la red social X con una frase directa: “Fueron los concejales RC, amigos por cierto, que propusieron mi nombre y votaron por mí. Hay que buscar unir”.

Para González, la lógica política dictaba que el segundo cargo más importante del Municipio debía recaer en su organización. “Aquiles prefirió poner a alguien de RETO, y eso es cuestionable”, aseguró.

La dirigente recordó que, aunque Álvarez ha dicho que “no le gusta la militancia”, su elección se sustentó en la estructura electoral de la RC, por lo que la Vicealcaldía, afirman, debió mantenerse en su misma línea.

A Blanca López le apagaron el micrófono

En tanto, la concejala de la RC Blanca López denunció que Coronel habría ordenado silenciar su micrófono y cortar una transmisión durante una intervención en apoyo a la reina saliente de Guayaquil.

Fueron los concejales RC, amigos por cierto, que propusieron mi nombre y votaron por mi. Hay que buscar unir! — TatianaCoronel (@taticoronelf) November 19, 2025

Ese episodio abrió una brecha pública entre ambas autoridades, que hoy resurgen con las declaraciones cruzadas. Blanca López, además, publicó un video denunciando la censura que se registró en la sesión del Concejo, de la que el alcalde no estuvo y la presidió Coronel.

Aquiles Álvarez intenta bajar el tono

El alcalde intervino este miércoles 19 y minimizó el enfrentamiento. “Es un tema más personal y no quisiera que crezca”, dijo Álvarez. Agregó que le “quiere muchísimo” a Coronel y que también tiene “cariño” por López.

Remató con una frase que también generó discusión: “No soy Charles Manson para decirle a la gente tienes que hacer eso, somos democráticos. El 90% del Concejo tiene armonía, incluso con concejales del PSC”.

Pese a las declaraciones conciliadoras, la tensión entre RC, RETO y el alcalde deja abierta la discusión sobre la verdadera correlación de fuerzas dentro del Concejo, de mayoría correísta, pero que en mayo de 2025 decidieron que no continúe Blanca López, de su movimiento, en el cargo de vicealcaldesa.

Cabe recordar que Blanca López se abstuvo de votar. Aclaró, en la sesión de mayo, que no se trató de una decisión personal ni de una ruptura con su bloque: “Después de una profunda consideración, mi voto es abstención. No significa un asunto personal o político, es mi decisión en democracia y responde al respeto a mis principios”, expresó durante su intervención.

En mayo de 2025, el Concejo, presidido por Aquiles Álvarez, decidió que la Vicealcaldía de Guayaquil sea para Coronel. API

