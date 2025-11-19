Aquiles Álvarez responde a Luisa González: "Le recomiendo que se tranquilice"

El alcalde asegura que la presidenta de la RC genera "rechazo" en su propio movimiento y minimiza su intención

El ciclo de respuestas se cerró este miércoles 19 de noviembre. Tras las críticas de Luisa González y el posterior "tirón de orejas" público de Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rompió el silencio en su enlace radial semanal. Lejos de mostrarse afectado, el burgomaestre devolvió el golpe con una recomendación directa a la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC): bajar el tono porque está causando divisiones internas.

"Ella vive de la política, yo no"

Consultado sobre la advertencia de González de que la RC pondrá "candidatos propios" en Guayaquil para las próximas elecciones —lo que implicaría no respaldar su reelección—, Álvarez fue pragmático y marcó una diferencia de origen.

"La verdad es lo que menos me preocupa, porque ella vive de la política; yo salí de lo privado para estar en la política", sentenció el alcalde.

Álvarez reconoció que, en el fondo, González "no ha dicho mentiras" al señalar que él no tiene una trayectoria partidista dentro del correísmo. "Es verdad, yo no he hecho un camino partidista en la Revolución Ciudadana", admitió, pero aclaró que su vínculo es directo con el líder máximo del movimiento.

"Lo que nos une es la relación directa de amistad que tengo con el expresidente Rafael Correa. Eso es lo que nos une, pero lo que más nos une es lo que comparto en visión social y gestión", enfatizó.

El punto más álgido de la intervención llegó cuando Álvarez analizó el liderazgo actual de González. Haciendo eco de los rumores de crisis interna en la lista 5, el alcalde sugirió que la postura de la excandidata presidencial está restando más que sumando.

"Si a ella le molesta eso (mi relación con Correa), ya es un tema personal. Igual le mando un abrazo, le recomiendo que se tranquilice, porque a la interna de la RC, donde ella sí es parte, lo único que genera es más rechazo", disparó Álvarez.

Para el alcalde, "es momento de buscar alianzas de verdad, no seguir minando puentes". Aseguró que, a pesar de los ataques, González "tiene las puertas abiertas" en su administración, aunque aclaró: "No me afectan para nada sus declaraciones".

Crítica a la polarización y el 'No'

Álvarez también cuestionó la lectura política que González ha hecho sobre los últimos resultados electorales. Criticó que la dirigente se "adjudique" la victoria del 'No' en la reciente consulta popular, un triunfo que, según diversos analistas, fue ciudadano y no partidista.

Para el alcalde, insistir en la polarización del país es un error estratégico que aleja a los votantes y profundiza la crisis política, distanciándose así de la línea de confrontación que ha marcado la agenda de la actual presidenta de la RC.

