agentes multa
El video generó la reacción de la ATM.Captura de video

Guayaquil: video muestra a agentes metropolitanos sin casco y la ATM los sanciona

Un video mostró a dos agentes circulando sin casco en la av. Orellana y la ATM confirmó la sanción correspondiente

Un video difundido el domingo 16 de noviembre en redes sociales mostró a dos agentes de control metropolitano de Guayaquil circulando sin casco por la avenida Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad.

En las imágenes, que duran menos de un minuto, también se observaba que la placa del vehículo estaba girada, lo que generó críticas ciudadanas con mensajes como: "¿Acaso la ley no es para todos?"

Agentes circulaban sin casco: así reaccionó la ATM tras el video

La difusión del video obligó a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a pronunciarse el martes 18 de noviembre. La institución informó en sus canales oficiales que se inició el proceso de sanción luego de recibir la denuncia ciudadana.

“Hemos procedido con la respectiva sanción de acuerdo con la normativa de tránsito vigente”, indicó la entidad.

RELACIONADAS

En la publicación, la ATM anexó una fotografía correspondiente al reporte sancionatorio. Sin embargo, no se mostraron datos como la placa o el número de reporte.

¿A cuánto asciende la multa por no usar casco?

El documento compartido en redes señala que la multa fue emitida pasadas las 16:00 del martes 18 de noviembre. El concepto de la infracción corresponde a “conductor y acompañantes que no utilicen casco de seguridad”, cuyo valor es de 141 dólares.

Este caso volvió a poner sobre la mesa el debate entre usuarios, quienes pidieron mayor control interno de la ATM y sanciones efectivas que no solo recaigan en la ciudadanía.

