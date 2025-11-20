Municipio de Guayaquil acusa a Sercop de bloquear contrataciones y frenar información

Denuncia “bloqueo administrativo” y advierte que las paralizaciones impiden informar a más de tres millones de guayaquileños

El Municipio de Guayaquil denunció este jueves 20 de noviembre que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene 16 procesos municipales suspendidos, algunos desde hace más de 50 días.

Según la entidad liderada por Aquiles Álvarez, estas paralizaciones constituyen “un patrón de bloqueo administrativo que afecta el funcionamiento normal del Municipio”, pese a que, asegura, cada proceso cuenta con justificaciones técnicas, oficios de respuesta y resoluciones habilitantes.

Entre las contrataciones detenidas se encuentran servicios de difusión en medios nacionales, incluidos radios y televisoras como Antena 3, Universal, Galaxia, Romance, Fabu, Canela, Cristal, Diblú, La Tuya, Morena, Punto Rojo, La Otra y Unión Radio, entre otros.

El Municipio señala que la suspensión simultánea de estos servicios “no responde a criterios técnicos y genera un impacto real en la comunicación pública de Guayaquil”.

El SERCOP volvió a suspender 16 procesos del Municipio sin justificación.



Esto afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada y también a los medios nacionales que hoy quedan en espera por decisiones del Gobierno Central.



Guayaquil sigue trabajando: lo mínimo es que nos… pic.twitter.com/Rpbj7KzANg — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) November 20, 2025

La administración local hizo un llamado a los proveedores que mantienen procesos o contratos en curso. “Esta situación no se origina en fallas municipales ni en retrasos internos. Las paralizaciones responden exclusivamente a decisiones del Gobierno Central a través del Sercop”, indicó la institución.

Esto afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada (...) lo mínimo es que nos dejen informar.

Municipio de Guayaquil

De acuerdo con el comunicado del Cabildo, la comunicación institucional es "parte de las obligaciones del Estado con su población". Y señaló que el Sercop "paraliza sin justificación los procesos destinados a difundir información pública, lo que realmente se está interrumpiendo no son campañas, sino el derecho de más de tres millones de guayaquileños a estar informados".

