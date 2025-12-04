Noboa sobre sus viajes: "Directa o indirectamente mejora vida de ecuatorianos"

El presidente de la República Daniel Noboa calificó como 'sufridores' a quienes se quejan de que viaja mucho

El presidente Daniel Noboa inició una nueva gira internacional que incluye países como España, Emiratos Árabes y Noruega.

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Madrid, España, como parte de su nueva gira internacional. Allí, en un encuentro con ecuatorianos, entregó becas y se refirió a las críticas sobre sus constantes viajes.

“Los sufridores de siempre dicen que el presidente viaja mucho. Yo me quedaría feliz de la vida en mi casa con mis hijos”, señaló Noboa. Entonces habló de lo que considera son los beneficios de sus giras internacionales.

“Cada uno de los viajes, en alguna forma indirecta o directamente, mejoran la vida de los ecuatorianos”, añadió el primer mandatario. También dijo que, como consecuencia de sus desplazamientos, se han logrado becas, donaciones y cooperaciones con empresas.

Habló de la confianza de los mercados

En el mismo encuentro con la comunidad ecuatoriana en Madrid, Noboa señaló que los viajes que realiza generan confianza en los mercados. “El primer día que entré como presidente, el riesgo país estaba en 1918 (puntos). Hoy está en 540”, manifestó.

La agenda de Noboa

Mediante Decreto Ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompaña durante su viaje oficial internacional.

El itinerario incluye su paso por España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega, entre el 3 de diciembre y el 11 de diciembre de 2025.En el mismo decreto, Noboa estableció que en esa comitiva estarían “los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas”.

Asimismo, los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenezcan los integrantes de la comitiva.

Este 4 de diciembre de 2025, el Ejecutivo hizo pública la agenda que llevará adelante el Jefe de Estado.

Este jueves entregó más de 1.500 becas otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja, como parte de un paquete total de 19.000 gestionadas por la Embajada en España.

Daniel Noboa inicia agenda en Madrid y entrega becas a migrantes ecuatorianos. Cortesía

Posteriormente, la delegación oficial viajará a Emiratos Árabes Unidos para una agenda centrada en acuerdos estratégicos y proyectos de vivienda social. Pero es aquí en donde un acto llamó la atención.

La Casa Ecuador Experiencia Cacao se ubicará en la zona de fanáticos del Grand Prix de Abu Dabi de la Fórmula 1 y está previsto que Noboa asista.

