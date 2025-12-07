Noboa inaugura embajada en Emiratos Árabes y busca oficina comercial en Dubái

El presidente Daniel Noboa cumplió su segundo día de agenda oficial en su gira por Emiratos Árabes Unidos

El presidente Daniel Noboa fue parte del acto de inauguración de la nueva Embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes Unidos.

En su segundo día en Emiratos Árabes Unidos, el presidente Daniel Noboa asistió a la apertura de la Embajada de Ecuador en ese país asiático. Desde el viernes pasado, Noboa permanece en Emiratos Árabes Unidos, segundo país de su nueva gira internacional.

La ceremonia fue presidida por el mismo Noboa. Allí habló de la amistad entre ambos países. Dijo que el mecanismo que usó para tener un acercamiento con los Emiratos Árabes fue no pedir algo, sino más bien ofrecer cosas.

“Ofrecemos amistad. Ofrecemos progreso y ofrecemos cooperación con todos los países. Esa es una dinámica más sostenible”, aseguró el presidente ecuatoriano en el acto de inauguración.

También intervino la canciller Gabriela Sommerfeld. Ella señaló que la política exterior del Gobierno responde al pragmatismo. Es decir, estrechar lazos en donde se tomen en cuenta los intereses de ambas partes. También agregó que Ecuador comparte valores con el país asiático.

Sommerfeld señaló, además, que las relaciones internacionales que mantiene Ecuador tienen dos pilares. El primero es la búsqueda de la seguridad y la paz. El segundo está relacionado con el avance hacia el desarrollo y la prosperidad.

En el acto también participó una comunidad de ecuatorianos en Abu Dabi. A ellos, el presidente ecuatoriano les aseguró que su administración trabaja para catapultar a Ecuador en el ámbito internacional.

Nueva reunión bilateral

En el segundo día de agenda oficial en Abu Dabi, Noboa también mantuvo una reunión con Su Alteza Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente Daniel Noboa mantuvo reunión de alto nivel en Emiratos Árabes Unidos. Cortesía: Presidencia/ X.

“El diálogo entre las autoridades se concentró en el deseo de Ecuador de abrir una oficina comercial para el 2026 en Dubái con el objetivo de desarrollar más los vínculos entre los dos países e integrar a la nación en las cadenas globales de suministro que Dubái lidera”, informó la Presidencia de la República.

