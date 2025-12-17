Demanda a Progen: cuando se fue el ratón y se acabó el queso |Por Martín Pallares

El cas Progen está relacionado con la firma de un contrato para la generación eléctrica.

Hay muchas cosas que llaman la atención en la demanda que el Estado ecuatoriano ha decidido presentar contra Progen, en Estados Unidos, por la presunta estafa de 110 millones de dólares en la compra de generadores eléctricos inservibles. Pero hay una que sobresale: ¿por qué no se incluye entre los demandados a los funcionarios del Gobierno que hicieron caso omiso de todas las denuncias y advertencias que la prensa y la oposición formularon incluso antes de que se realizaran los pagos? ¿Por qué no figuran como demandados el ministro Roberto Luque, el ahora embajador en Colombia Arturo Félix Wong, o la ministra Inés Manzano, quienes defendieron a capa y espada la firma del contrato? ¿Por qué no se demanda a los que pagaron 104 millones de dólares de anticipo cuando aún ni siquiera habían llegado los equipos y ya se habían publicado las denuncias?

La reacción de Noboa

La demanda contra Progen fue anunciada por el presidente Daniel Noboa y el accionante es la propia Celec, organismo que ahora se coloca en la posición de víctima cuando fue ese mismo organismo el que aprobó el contrato a pesar de las denuncias. En un mensaje publicado en redes sociales, Noboa dijo que dispuso que el Estado demande a Progen en EE. UU. porque “sé que este tema ha generado preocupación en muchos ecuatorianos”.

Curiosa afirmación la del presidente, cuando ha pasado más de un año desde que se produjo la estafa y se han publicado cientos de notas de prensa y denuncias desde entonces. Si Progen efectivamente cometió la estafa, ¿cómo es posible que no se mencione siquiera a los funcionarios que, a pesar de las advertencias y denuncias, adelantaron un porcentaje altísimo (casi el total) del valor del contrato? Ni siquiera un pedido de renuncia.

La demanda y Celec como víctima

La demanda civil, presentada ante una corte del estado de Florida, coloca a Celec como la víctima de un esquema de corrupción. Según el texto, hubo un “esquema fraudulento perpetrado contra el Gobierno ecuatoriano”, a través de “una estructura criminal que aprovechó una crisis nacional para malversar casi 110 millones de dólares”.

Lo increíble e indignante, en todo caso, es que la mayor parte de las afirmaciones que ahora hace Celec en la demanda son temas que ya habían salido a la superficie en 2024, antes de que se realizaran los pagos.

Es más: el Gobierno defendió los contratos a capa y espada y ahora, cuando ya no hay nada que hacer y alguien se embolsicó una importante cantidad de dinero, presenta la demanda. Se podría decir que más vale tarde que nunca, pero también que la tardanza en la presentación de la demanda es evidencia de una posible complicidad con los ladrones de Progen.

Además, el Gobierno se dio modos de bloquear todas las iniciativas de fiscalización de los contratos en la Asamblea, incluido el pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, e incluso un cambio del orden del día para impedir que el contralor Mauricio Torres expusiera los hallazgos de la Contraloría sobre dichos contratos.

Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a PROGEN en Estados Unidos. Ayer se presentó.



Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al… pic.twitter.com/K9ACXxyvSU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 16, 2025

En otras palabras, el mismo Gobierno, que ahora demanda a Progen, mantuvo un operativo de impunidad para que nadie responda, ni siquiera políticamente, por el desfalco que se estaba denunciando.

Lo que se pide en la demanda

En la demanda, que tiene 35 páginas, el Estado pide a la justicia de EE. UU. la imposición de un fideicomiso sobre los activos y cuentas bancarias de Progen, incluida la cuenta de esa empresa en Regions Bank, en la que Celec depositó 104 millones de dólares.

Según la demanda de Celec, el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, y el entonces viceministro Fabián Calero (quien luego sería gerente de Celec) viajaron a Florida el 16 de mayo de 2024 para conocer la supuesta fábrica de Progen.

Fabián Calero es es uno de los señalados en el cas Progen Flickr / Asamblea Nacional

El documento sostiene que dicho viaje fue un engaño. Sin embargo, el portal Primicias señala que las fechas no coinciden: para mayo de 2024, no se había firmado aún un contrato con Progen ni existía la resolución de emergencia, que fue expedida recién en junio de ese año.

Esto tampoco coincide con lo dicho por el ministro Luque (quien dejó la cartera de Energía en julio de 2024) en una entrevista con Teleamazonas, el 15 de diciembre de 2025. Allí, el ahora ministro de Transporte sostuvo que esa visita fue a varios países y a varios posibles proveedores, en su “rol de planificador, como ministro”.

Luque afirmó que estaban sondeando dónde contratar, aunque para esa fecha no existía ni la emergencia declarada ni un llamado a recepción de ofertas.

Otra cosa que llama la atención en la demanda es que Celec afirma haber descubierto, tiempo después de firmados los contratos con Progen, que la experiencia presentada por la empresa en su oferta era falsa o derivaba de documentos presuntamente forjados. Por ello, sostiene que los contratos fueron firmados bajo engaño. Sin embargo, todo apunta a que los últimos en enterarse sobre la falta de experiencia de Progen fueron los funcionarios que la contrataron.

La prensa había publicado, en noviembre de 2024, que Progen presentó como certificado de experiencia la instalación de una planta de energía de 100 MW en Yemen, realizada por Megawatt Power Holding Limited, que según la oferta estaba directamente relacionada con Progen.

Ahora, sin embargo, Celec sostiene que Progen no tenía experiencia, cuando era evidente que ese certificado (aceptado por la propia Celec) no era mínimamente creíble como garantía. ¿Una planta en Yemen? Seguramente el lugar del planeta menos apto para verificar la instalación de una planta de 100 MW.En conclusión, es difícil determinar si la noticia de la demanda provoca risa o llanto.

Reaccionan cuando el ratón ya está lejos de la alacena, como le dijo un usuario de X al presidente Noboa.

