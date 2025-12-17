Politécnica Nacional desvincula al profesor ocasional Fabián Calero

EPN informó que terminó su relación con el profesor ocasional de doctorado, vinculado en caso Progen

Caso. Anteriormente Fabián Calero estuvo como gerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador

"Coherentes con la ética pública, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) informa que el rector (Tarquino Sánchez) ha dispuesto a los responsables administrativos y académicos, que gestionaron esta contratación, realicen los trámites pertinentes para terminar el contrato del profesor ocasional Fabián Mauricio Calero Freire".

La tarde del miércoles 17 de diciembre del 2025, la Politécnica Nacional lo informó, a través de un comunicado. También precisó que Calero fue contratado a tiempo parcial del 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2025.

Fabián Calero fue viceministro de Electricidad y Energía Renovable en el Ministerio de Energía y Minas, quien renunció en julio del 2025. El Estado ecuatoriano, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), presentó una demanda civil en EE.UU. en contra Progen.

Según la demanda, supuestamente Calero tendría vínculos con la subcontratista local Astrobryxa S.A., que dicen fue parte de un presunto esquema fraudulento en la ejecución de los contratos de las centrales térmicas.

¿Qué más dijo la Politécnica Nacional sobre la contratación de Calero?

"La contratación de profesores ocasionales de doctorado se realiza directamente a través de las áreas académicas encargadas de los procesos de investigación, aclaró la Politécnica Nacional.

Sin embargo, dijo la EPN, una vez que el rector conoció de esta contratación, decidió "de manera inmediata que la desvinculación de dicho profesor ocasional se haga efectiva este miércoles 17 de diciembre del 2025, consecuentes con la realidad nacional y guardando coherencia con los valores institucionales que caracterizan a esta institución".

