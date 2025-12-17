Fabián Calero, incluido en demanda a Progen, da clases en la Politécnica Nacional

Fabián Calero fue señalado por la Celec por ser parte de la red “criminal” de Progen, que generó perjuicios al Estado

La demanda presentada por el Estado ecuatoriano en Estados Unidos contra Progen colocó bajo el foco a Fabián Calero y Karla Saud Calero, por su presunto vínculo con Astrobryxa S.A., una subcontratista local asociada a los contratos de las centrales térmicas de Quevedo III y Salitral.

Según la demanda presenta por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a la que accedió Diario EXPRESO, Progen reclutó a Astrobryxa S. A. “como participante en su empresa criminal”, para que actuara como subcontratista en la instalación de generadores de energía de Quevedo III y Salitral. Ante eso, se puntualiza, Progen pagó a Astrobryxa $20 millones por sus supuestos servicios como subcontratista.

Y agrega que, según información y supuestos, Astrobryxa es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, “Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”.

La trayectoria de Calero en los contratos fallidos de Progen

De acuerdo con la información disponible, Calero fue parte de una visita realizada en mayo de 2024 a Tampa, Estados Unidos, junto con el entonces ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. En ese recorrido, según el relato incorporado en el escrito, Progen habría sostenido que ya tenía listos los generadores y que estaban en condiciones para ser entregados a Celec.

Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen Leer más

Calero estuvo también al frente de la Celec en 2024, cuando la empresa pública, a través de su unidad Termopichincha, firmó con Progen los contratos para instalar 150 megavatios (MW): 100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo III. Esos proyectos debían entrar en operación en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente, pero más de un año después siguen inconclusos.

Luego Calero se desempeñó como viceministro de Electricidad y Energía Renovable desde el 12 de octubre de 2024 hasta el 17 de julio de 2025, cuando dejó el cargo en medio de la polémica y de los cuestionamientos por los contratos de emergencia de generación termoeléctrica vinculados a Progen y Austral Technical Management, luego de que se conocieran observaciones e indicios señalados por Contraloría General del Estado (CGE) sobre esos procesos.

Fabián Calero regresó a la Celec como Jefe Corporativo de Prospección de Recursos Energéticos, con una remuneración mensual de $2.970. Pero un día después, Jorge Antonio Jácome Pólit, gerente General de la entidad, lo despidió.

Fabián Calero da clases en una universidad

Si bien en la demanda presentada contra Progen, la Celec refirió que “Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”, Diario EXPRESO conoció este 17 de diciembre de 2025 que Fabián Mauricio Calero Freire es profesor ocasional / tiempo parcial de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en su sede ubicada en el centro norte de Quito.

Según la información de Transparencia, Calero es parte del Departamento de Energía Eléctrica y recibe una remuneración mensual de $2.552.68.

El exviceministro de Electricidad es ingeniero Eléctrico, por la Escuela Politécnica Nacional, y doctor en Filosofía de Ingeniería Eléctrica e Informática, por la University of Waterloo. Fue parte de la función pública entre octubre de 2021 y julio de 2025.

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) es una universidad pública con sede principal en Quito, reconocida por su formación e investigación en ciencias e ingenierías. Cuenta con más de 156 años de trayectoria

¿Quieres acceder sin límites a nuestro contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!