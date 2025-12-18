Historia clínica electrónica y telemedicina: así cambia el modelo de salud en Ecuador

La telemedicina se posiciona como una herramienta clave para reducir desigualdades territoriales y optimizar los recursos del sistema de salud.

La telemedicina ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en un eje estratégico del sistema de salud en Ecuador. En un país marcado por brechas territoriales, limitaciones de acceso y horarios restrictivos en la atención médica presencial, esta modalidad emerge como una solución concreta para garantizar consultas profesionales oportunas, especialmente en zonas alejadas y en franjas nocturnas.

Cifras sorprendentes en Ecuador

Según datos recogidos por la revista académica Polo del Conocimiento, el uso de la telemedicina en distintas regiones del Ecuador aumentó aproximadamente un 27 %, mientras que el 90 % de los pacientes expresó satisfacción con la atención recibida mediante consultas remotas.

Estas cifras evidencian un cambio progresivo en la forma en que los ciudadanos acceden a los servicios de salud, priorizando la inmediatez sin sacrificar la calidad profesional.

Este crecimiento se apoya en plataformas que basan su operación en la calificación rigurosa del personal médico, un factor clave para generar confianza en los usuarios. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que la salud digital constituye una herramienta fundamental para fortalecer el acceso, la cobertura y la calidad de la atención, alineándose con las necesidades actuales de los sistemas sanitarios.

Una percepción ciudadana positiva de la telemedicina

La percepción positiva también se refleja en el ámbito privado. De acuerdo con la publicación científica Magazine de las Ciencias Económicas, la calidad de las teleconsultas en consultorios privados ecuatorianos alcanza una calificación promedio de 4,5 sobre 5, lo que confirma una experiencia favorable para los pacientes y refuerza la viabilidad del modelo. Este nivel de valoración subraya la importancia de procesos estandarizados y protocolos clínicos bien definidos.

Más allá de la comodidad, la telemedicina cumple un rol estratégico en la optimización de los recursos hospitalarios. "La posibilidad de realizar triaje y consultas virtuales permite desviar entre el 10 % y el 30 % de las visitas a emergencias que no son críticas, reduciendo la saturación de los servicios presenciales. Casos como gripes comunes, seguimientos pediátricos nocturnos o el control de tratamientos para enfermedades crónicas encuentran en la consulta remota una vía eficiente y segura", afirma el médico general Romario Jiménez a EXPRESO.

El sector médico privado encuentra un alivio

Desde el sector de la medicina prepagada, esta transformación es vista como un avance estructural. “La salud no debe tener horarios ni fronteras; garantizar el acceso a un médico calificado a las tres de la mañana es un imperativo de la medicina moderna”, afirma Julio Tarré, gerente general de una empresa médica, al destacar que la telemedicina funciona como una herramienta de equidad que reduce el estrés del paciente y mejora la gestión del sistema sanitario.

Este avance tecnológico se articula con la Agenda Digital de Salud del Ecuador, que impulsa iniciativas como la historia clínica electrónica, la interoperabilidad entre instituciones y la expansión de la telemedicina. El objetivo es claro: construir un modelo de atención más justo, sostenible y centrado en el ciudadano, donde la innovación y el uso inteligente de la información permitan que la atención médica de calidad esté disponible en todo momento

