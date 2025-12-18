Amor sobre Ruedas beneficia a 350 familias con alimentos, juguetes y contención

Voluntarios de Familia de Dios llevaron canastas de alimentos, juguetes y esperanza, reforzando la confianza y el tejido social en las comunidades visitadas.

El proyecto Amor sobre Ruedas volvió a recorrer distintos sectores del país con un mensaje de solidaridad, fe y acompañamiento social, logrando impactar a 700 personas y beneficiar de manera directa a 350 familias en Tarifa, Samborondón, así como en los cantones Durán y Babahoyo. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación No Estás Solo, brazo social de la Iglesia Familia de Dios, se consolida año a año como una respuesta concreta frente a las necesidades de comunidades que enfrentan realidades económicas y sociales complejas.

Entrega de canastas con un mensaje de esperanza

Durante las jornadas, voluntarios del proyecto entregaron canastas de alimentos y juguetes, especialmente a familias con niños, llevando además un mensaje de esperanza y contención emocional. Más allá de la ayuda material, la propuesta busca generar cercanía y confianza, estableciendo vínculos con las comunidades visitadas y reafirmando que no están solas frente a las dificultades que atraviesan.

Peggi Segura Dávila, representante y vocera de la Fundación No Estás Solo, explicó que el mensaje central del proyecto se mantiene firme con el paso de los años. “Amor sobre Ruedas no solo suple una necesidad básica a través de sus donaciones, sino que fortalece la confianza en las comunidades y promueve la solidaridad, demostrando que hay personas que se preocupan sinceramente por ellos”, señaló. Según indicó, este acompañamiento permite que las familias se sientan escuchadas, valoradas y respaldadas, incluso en contextos marcados por la precariedad.

El proyecto social de la Iglesia Familia de Dios benefició a 350 familias con ayuda material y un mensaje espiritual transformador. Gabriel Cornejo

El amor de Jesús de forma tangible con los más necesitados

La vocera destacó que cada entrega busca reflejar el amor de Jesús de manera tangible, convirtiéndose en una experiencia que va más allá de lo asistencial. “A través de este gesto llevamos esperanza, alegría y valor a niños y familias que muchas veces enfrentan situaciones difíciles. Es un acto sencillo, pero con un impacto profundo y duradero”, expresó, al recalcar que el contacto humano y el mensaje espiritual son parte esencial de la iniciativa.

Segura Dávila añadió que el esfuerzo realizado incluyó no solo la distribución de alimentos y juguetes, sino también la transmisión del mensaje de la cruz, como símbolo de fe y renovación. “Fue un esfuerzo que reflejó el amor de Dios, con una canasta de comida, juguetes, pero sobre todo con el mensaje de la cruz, y una invitación a unirse a esta comunidad”, afirmó, haciendo referencia a la Iglesia Familia de Dios, conocida en la ciudad como la casa de los imperfectos.

Con este tipo de acciones, la Fundación No Estás Solo reafirma su compromiso de trabajar de manera constante en el ámbito social, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y el acompañamiento integral. Amor sobre Ruedas se consolida así como un proyecto que no solo atiende necesidades inmediatas, sino que deja una huella emocional y espiritual en las familias beneficiadas, fortaleciendo el tejido comunitario y sembrando esperanza en cada lugar que visita.

