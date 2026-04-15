Así se activó la Embajada de Ecuador en España ante la regularización masiva: Esto se sabe

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Para este miércoles 15 de abril de 2026 está prevista la publicación del Real Decreto con el que se viabiliza el proceso de regularización masiva en España. En ese contexto, la Embajada de Ecuador en España activó varios protocolos de atención.

El primer paso fue emitir la información necesaria para los ecuatorianos interesados en iniciar el proceso. Así, el equipo consular socializó las fechas clave a tener en cuenta para los pasos a seguir. Estas son:

14 de abril: aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros y Ministras.

15 de abril: publicación del Real Decreto.

16 de abril: entrada en vigor del Real Decreto, inicio del plazo de solicitud telemática e inicio del plazo de petición con cita previa.

20 de abril: inicio del plazo para la presentación de la solicitud presencial (con cita previa).

30 de junio de 2026: fin del plazo para la presentación de solicitudes, tanto telemáticas como presenciales.

Las vías habilitadas para las solicitudes

Según la Embajada ecuatoriana, desde el 16 de abril de 2026 se habilitará la solicitud telemática y, desde el 20 de abril del mismo año, estará operativa la solicitud presencial con cita previa. Esta cita podrá solicitarse desde el 16 de abril de 2026.

La nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España abre una ventana para miles de migrantes en situación irregular, incluidos ecuatorianos.

El decreto permitirá que cerca de 500.000 extranjeros obtengan permisos de residencia y trabajo, siempre que acrediten permanencia previa y cumplan requisitos básicos, como carecer de antecedentes penales.

En este proceso, un paso clave será la obtención del récord policial. Este trámite puede realizarse de manera virtual, por lo que no se prevé un impacto en la atención en la Embajada de Ecuador en España.

Además, La Embajada ecuatoriana en España señaló que, desde el 16 e abril de 2026 se activará un teléfono para la atención de inquietudes. El número será el 060 y atenderá de 09:30 a 14:00 y desde las 16:30 hasta las 19:30, de lunes a viernes.