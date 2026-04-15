Arsenal vs. Sporting de Portugal: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El Emirates Stadium será el escenario este miércoles 15 de abril para definir a uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League. Arsenal recibe al Sporting de Portugal tras haber conseguido una sufrida ventaja de 1-0 en el duelo de ida disputado en Lisboa.

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La escuadra de Mikel Arteta llega con la misión de ratificar su favoritismo ante su gente, apoyada en un historial impecable como local en esta edición europea. Con cinco victorias consecutivas en casa, los Gunners intentarán imponer su ritmo para evitar sorpresas del conjunto luso.

Por su parte, el Sporting, buscará la hazaña en Londres. El equipo de Lisboa necesita un planteamiento perfecto para revertir el marcador global y silenciar a una de las aficiones más ruidosas.

Piero Hincapié podría volver al rol titular.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de abril de 2026 en el Emirates Stadium de Londres. Aquí tienes el horario según tu ubicación para que no te pierdas este choque:

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Argentina y Uruguay: 16:00

México: 13:00

¿Dónde ver Arsenal vs Sporting de Portugal?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de ESPN 2 y la plataforma Disney Plus. En Ecuador, los hinchas seguirán de cerca el desempeño de Piero Hincapié en esta batalla táctica por el trono europeo.

Posible alineación de Arsenal

Mikel Arteta no podrá contar con Bukayo Saka por molestias físicas, por lo que confiaría en Martinelli y Havertz para liderar la ofensiva londinense.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Havertz; Madueke, Trossard y Gyokeres.

Posible alineación de Sporting de Portugal

El cuadro portugués busca solidez para lanzar contragolpes rápidos que logren igualar la serie en territorio inglés.

Sporting: Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Aarújo; Catamo, Morita, Hjulmand, Pote; Trincao y Luis Suárez.