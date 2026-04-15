Transporte en Quito: ¿qué plantea el gremio sobre la tarifa del pasaje?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

A 15 días de que finalice el pago de compensaciones a los transportistas de Quito, tras la eliminación del subsidio al diésel, el gremio advierte un escenario crítico para la sostenibilidad del servicio.

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La preocupación crece ante el incremento del precio de los combustibles, que, aseguran, profundiza el desequilibrio financiero del sector.

Luis Haro, presidente del Corredor Central Norte, explicó que actualmente existe un déficit aproximado de 40 centavos por cada kilómetro recorrido. Considerando que una unidad circula en promedio 180 kilómetros diarios, la brecha económica se vuelve significativa y difícil de sostener en el tiempo, asegura.

Según el dirigente, esta situación impacta directamente en aspectos fundamentales de la operación: mantenimiento de unidades, condiciones laborales del personal y cumplimiento de estándares de calidad.

“No se pueden realizar capacitaciones ni exigir más horas de trabajo, porque todo eso incrementa los costos y agrava el desequilibrio”, señaló.

"No se pueden cumplir índices de calidad"

Haro también advirtió que los índices de calidad establecidos en la ordenanza 017-2020 ya muestran un deterioro. En ese sentido, cuestionó el rol de la autoridad municipal: “Solo se sanciona, pero no hay una mejora en el modelo de gestión. Lo que buscamos es un cambio estructural”.

Frente a este panorama, la semana pasada, el gremio mantuvo una mesa de trabajo con el alcalde Pabel Muñoz, en la que presentó sus propuestas. Entre ellas, destaca la implementación de un esquema de pago por kilómetro recorrido, respaldado por estudios técnicos, en lugar de subsidios directos.

Es competencia del Alcalde revisar el costo de la tarifa o del kilómetro Luis Haro, Corredor Central Norte

“El costo real del kilómetro es de $ 1,77, pero actualmente se reconoce alrededor de $ 1,20, lo que genera el déficit de más de 40 centavos que buscamos equilibrar”, detalló Haro.

Añadió que, a diferencia del sistema municipal, donde se subsidian cerca de 69 centavos por pasajero, el gremio no solicita transferencias directas, sino un modelo técnico que garantice sostenibilidad.

Las mesas de trabajo se retomarán en la primera semana de mayo. Sin embargo, el sector advierte que el tiempo apremia: en abril concluyen las compensaciones y, de no existir una solución, podría haber una reducción en la frecuencia del servicio.

“La decisión está en manos del alcalde, quien tiene la competencia de revisar tanto la tarifa como el costo por kilómetro”, insistió Haro.

El gremio insiste en que su objetivo no es solo equilibrar las finanzas, sino mejorar las condiciones del servicio. “Queremos más controles y también mayor motivación para el personal, porque eso se refleja directamente en la atención a los usuarios”, concluyó.