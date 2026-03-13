Louis Theroux expone el mundo de la 'Machosfera' en el nuevo documental de Netflix

Un nuevo documental revela cómo los Manfluencers están influyendo en millones de jóvenes en internet

Tras el debate que provocó la serie Adolescencia, Netflix vuelve a enfatizar un fenómeno digital que preocupa a expertos y educadores, la llamada machosfera. El documental titulado Louis Theroux: Dentro de la machosfera, se adentra en el universo de influencers que promueven una visión radical de la masculinidad y cuyos mensajes, difundidos masivamente en redes sociales, se viralizan, llegando así cada vez a más adolescentes y hombres jóvenes.

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Un viaje al oscuro mundo de la machosfera

En esta producción audiovisual de 90 minutos, el reconocido documentalista británico Louis Theroux investiga el ecosistema digital donde operan los llamados manfluencers, quienes son creadores de contenido que mezclan discursos de superación personal con mensajes polémicos relacionados al género y poder masculino.

Para comprender este fenómeno, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella, donde entrevista a varias figuras influyentes de la comunidad internauta que ha ganado notoriedad en plataformas digitales.

Los influencers del “macho alfa”

Entre los protagonistas del documental aparecen creadores de contenido como Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky; Myron Gaines; Justin Waller y Ed Matthews, quienes han construido grandes audiencias en las plataformas.

Según el filme, muchos de estos influencers promueven un modelo de éxito basado en tres pilares, la riqueza económica, apariencia física y éxito sexual, presentándolos como la fórmula para convertirse en un hombre de alto valor.

Ideologías que generan controversia

El filme también muestra cómo algunas de estas figuras defienden jerarquías tradicionales en las relaciones de género. En una de las escenas más comentadas, uno de los creadores describe su vida doméstica como una estructura de autoridad en la que él ejerce el control total, convirtiéndose de ese modo en un dictador.

Otro influencer reconoce practicar lo que denomina monogamia unilateral, un concepto que exige fidelidad absoluta de su pareja mientras él no asume el mismo compromiso.

La industria detrás del fenómeno

Más allá de lo que según ellos denominan discursos motivadores o consejos, se evidencia que la machosfera también funciona como un negocio digital. Muchos de estos creadores venden cursos, academias online y comunidades privadas que prometen enseñar a los jóvenes cómo alcanzar éxito financiero y social, de dicho modo generan ingresos monetarios mediante sus seguidores convirtiendo las inseguridades masculinas en su trabajo.

¿Por qué atrae a los adolescentes?

Los adolescentes disfrutan navegar en redes sociales Canva

Una de las incógnitas centrales del documental es por qué este tipo de contenido resulta tan atractivo para jóvenes y adolescentes del género masculino. Theroux sostiene que parte de la explicación está en el sentimiento de desorientación que experimentan muchos hombres jóvenes, quienes encuentran en estas comunidades una narrativa que promete soluciones simples a problemas complejos.

De la ficción al debate global

El estreno del documental llega poco después del éxito de la serie Adolescencia, la producción británica protagonizada por Owen Cooper, que ya había explorado cómo los discursos de estas comunidades digitales pueden influir en el comportamiento de los estudiantes y provocar lamentables desenlaces.

Para Theroux, quien también es periodista, uno de los aspectos más inquietantes es que la machosfera ya no es un fenómeno marginal, sino una cultura que está ganando terreno en el entorno digital.

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Un documental que también genera debate

Aunque la producción ha sido bien recibida, también ha provocado discusiones entre críticos que se preguntan si dar visibilidad a estos influencers podría amplificar su mensaje. Theroux ha defendido su enfoque periodístico, asegurando que su intención no es promover estas ideas, sino analizarlas en contexto y confrontarlas con preguntas que permitan comprender su impacto social.

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