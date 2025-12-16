Un agente de la ATM es asesinado en Guayaquil: ¿qué ocurrió?

El hecho violento se produjo en el sector Juan Montalvo, en el norte de la ciudad, la madrugada del domingo 14 de diciembre

El agente de tránsito Christian Andrés Mera Cantos, de 29 años, fue asesinado a tiros la madrugada de este domingo 14 de diciembre en el distrito Florida, al norte de Guayaquil.

El hecho violento estaría vinculado a un presunto robo y se registró alrededor de las 03:00 en la cooperativa Julio Cartagena, sector Juan Montalvo.

(Te puede interesar: Agentes de ATM detenidos por escape de conductor: Se anuncia investigación interna)

Según información preliminar de la Policía Nacional, varios sujetos armados que se desplazaban en motocicletas llegaron al lugar con la intención de sustraer pertenencias a un grupo de personas que participaba en la celebración de un cumpleaños.

“Los familiares indicaron que se encontraban en una reunión cuando, de manera repentina, arribaron tres motocicletas con varios sujetos, quienes intentaron robar a los asistentes”, señaló una fuente policial.

Violento robo en Guayaquil en video: delincuentes en tres motos atacaron a jóvenes Leer más

El agente murió camino al hospital

Según información policial, al intentar huir del sitio, el agente fue alcanzado por varios disparos efectuados con un arma de fuego tipo pistola, lo que le causó heridas de gravedad. Familiares y conocidos lo trasladaron de inmediato hasta el centro de salud Martha de Roldós; sin embargo, al arribar al establecimiento médico se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a los exteriores de dicha casa de salud, donde personal de Criminalística y de la Dinased realizó el levantamiento del cadáver, por disposición del fiscal de turno. El cuerpo fue llevado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia.

El caso fue tipificado como asesinato y permanece en etapa de investigación. Hasta el momento no se registran personas aprehendidas ni sospechosos identificados. Unidades especializadas continúan con la revisión de cámaras de videovigilancia y la recopilación de testimonios para esclarecer este crimen.

Mera Cantos contaba con más de diez años de servicio en la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!