Vocal de mesa procesado por marcar papeletas en la consulta: Fiscalía impulsa juicio

El sujeto fue sorprendido por un jefe de recinto de las Fuerzas Armadas mientras marcaba varias papeletas

La Fiscalía abrió un proceso penal contra Welinton Kevin por el presunto delito de sustracción de papeletas electorales.

La Fiscalía abrió un proceso penal contra Welinton Kevin por el presunto delito de sustracción de papeletas electorales, registrado durante el referéndum del 16 de noviembre de 2025. Por la naturaleza del caso, la causa se tramitará mediante procedimiento directo, con una instrucción fiscal que se extenderá por 20 días.

El hecho se conoció cuando un jefe de recinto de las Fuerzas Armadas observó al ahora procesado —quien actuaba como primer vocal de la Junta Receptora del Voto— marcando varias papeletas. Al ser increpado, el hombre aseguró que sufragaba en nombre de familiares que se encontraban fuera del país. El militar lo retuvo y lo entregó a la Policía junto con cuatro papeletas.

Tras el reporte, la fiscal de turno inició las diligencias correspondientes. En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó el parte policial, la versión del agente que realizó la aprehensión, el informe de reconocimiento del lugar y de las evidencias, además del testimonio del militar que alertó la presunta irregularidad.

Al cierre de la audiencia, el juez multicompetente dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para Welinton Kevin entre ellas la presentación periódica dos veces por semana y la prohibición de salida del país, de acuerdo con el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Suplantaciones de identidad y más multas

El ministro del Interior, John Reimberg, actualizó los incidentes registrados la tarde del domingo 16 de noviembre de 2025, durante las votaciones por el referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario de gobierno informó que se han registrado incidentes en al menos cuatro puntos de Ecuador: Pindal (provincia de Carchi), Píllaro (provincia de Tungurahua), Babahoyo (provincia de Los Ríos) y Pastaza (provincia de Pastaza).

De acuerdo con la información compartida por el ministro Reimberg, los delegados del Consejo Nacional Electoral y los uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han detectado desde casos de suplantación de identidad hasta multas por fotografiar el voto, acción que está sancionada desde las elecciones presidenciales de 2025.

Ya salieron los agitadores.



En Tonchigue, Esmeraldas, la Policía Nacional aprehendió a un ciudadano quien pretendía ingresar a las juntas receptoras del voto con 5 papeletas falsas, alteradas y rayadas por el NO. Fue aprehendido dentro un recinto denominado emblemático (Centros… pic.twitter.com/cmphy2nRgg — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

