¿Dónde ver Ecuador vs. Nueva Zelanda HOY? | Amistoso FIFA en Nueva Jersey

Las selecciones chocan en un amistoso internacional. El partido marcará nuevas pruebas tácticas para la Tri de Beccacece

La Selección de Ecuador se mide ante Nueva Zelanda en un encuentro amistoso de la última Fecha FIFA de noviembre 2025. Este duelo internacional enfrenta a dos de los equipos ya clasificados y listos para el Mundial 2026 en Norteamérica. Ambos combinados buscan afinar su estrategia y ganar ritmo de competencia en esta crucial etapa de su preparación final. El partido se disputará en Estados Unidos, atrayendo las miradas de los aficionados de la Tri

Horario y sede del encuentro

El esperado compromiso entre la escuadra ecuatoriana y los 'All Whites' se jugará este martes 18 de noviembre de 2025 en territorio norteamericano. El pitazo inicial está programado para las 20:30 (hora local de Nueva Jersey), ideal para el prime time deportivo. El escenario para este choque de preparación será el moderno Estadio Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

El desafío de La Tri en la era Beccacece

Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesita con urgencia su primera victoria en esta serie de amistosos de alta exigencia rumbo a la cita mundialista. Aunque ha evidenciado un sólido orden defensivo en sus recientes presentaciones internacionales, como los empates 1-1 ante EE. UU. y México, la ofensiva requiere mayor contundencia. La baja sensible de Enner Valencia, su goleador histórico, obliga al DT a probar variantes en el ataque.

Así llega Nueva Zelanda al partido

Por su parte, Nueva Zelanda se presenta como un oponente físico y tácticamente disciplinado, en un proceso de ajustes similar al de Ecuador. Los neozelandeses vienen de foguearse con resultados dispares, incluyendo una caída 2-1 ante Colombia, demostrando gran capacidad competitiva. El técnico oceánico pondrá en cancha a figuras destacadas como Kosta Barbarouses y Sarpreet Singh para plantear un gran desafío en el medio campo.

Dónde seguir EN VIVO el Ecuador vs. Nueva Zelanda

El partido Ecuador vs. Nueva Zelanda promete un intenso espectáculo de fútbol, siendo un termómetro clave en el camino hacia la Copa del Mundo 2026. Los hinchas podrán disfrutar del partido EN VIVO y en exclusiva a través de las señales de El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido) para todo el país. La transmisión estará disponible tanto en operadoras de TV pagada como en sus respectivas plataformas de streaming digitales.

