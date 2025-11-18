Challenger de Guayaquil 2025: los tenistas ecuatorianos entran en acción

Hidalgo, Guillén, Andrade y tres juveniles son los representantes ecuatorianos en el torneo que promete partidos intensos

Álvaro Guillén es una de las principales cartas ecuatorianas en singles.

Seis tenistas ecuatorianos, entre singles y dobles, forman parte del cuadro principal de singles de la edición 21 del Challenger Ciudad de Guayaquil que inició el lunes 17 de noviembre en el Guayaquil Tenis Club sede Anexo.

El torneo vuelve a poner al talento nacional en primer plano, con figuras consolidadas y promisorias. Las principales cartas tricolores son Álvaro Guillén y Andrés Andrade, miembros del equipo tricolor que en septiembre derrotó a Bosnia y Herzegovina en la Copa Davis.

Guillén llega en gran forma, con dos semifinales consecutivas en Lima y un gran triunfo sobre el argentino Sebastián Báez, número 45 del mundo, lo que le da el cartel del mejor representante local en la competencia.

Andrade, por su parte, buscará superar los cuartos de final alcanzados en la edición pasada del torneo guayaquileño, con la mira en ser protagonista y pelear por el título.

A ellos se suman tres tenistas juveniles que siguen ganando terreno en el circuito. Emilio Camacho, número 51 del ranking junior; Lucas Yúnez, 157 ITF, quien arriba de dos semifinales seguidas en Bolivia; y Mario Galárraga, 328 ITF, reciente campeón de la prequaly en Guayaquil.

Hidalgo llega con impulso

Diego Hidalgo es uno de los favoritos en dobles del Challenger de Guayaquil. Cortesía

En dobles, una de las grandes atracciones será el zurdo Diego Hidalgo, especialista en la modalidad y flamante campeón del Challenger de Lyon junto al mexicano Miguel Reyes-Varela. En Guayaquil formará dupla con el colombiano Nicolás Barrientos, partiendo como máximos favoritos del cuadro para quedarse con la corona.

El debut de los ecuatorianos en singles será el martes 18 de noviembre, jornada que tendrá como plato fuerte el duelo nacional entre Álvaro Guillén y Emilio Camacho en horario nocturno. Andrade, por su parte, se medirá al rumano Sebastian Gima, Yúnez enfrentará al brasileño Paulo Saraiva Dos Santos y Galárraga lo hará ante un jugador proveniente de la qualy.

Hay gran expectativa por ver en acción a los representantes tricolores que contarán con el apoyo del público en las canchas del Guayaquil Tenis Club sede Anexo. En la jornada de este martes también hará su estreno el argentino Federico Gómez, campeón defensor, quien se las verá ante un tenista salido de la clasificación previa.

El nacido en Merlo aspira revalidar el título y así unirse a Nicolás Lapentti, Sergio Roitman, Leonardo Mayer y Alejandro Tabilo, quienes alzaron el trofeo del Challenger de Guayaquil en dos ocasiones.

