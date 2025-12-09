Secuestro en Los Ceibos: delincuentes llegaron con balizas, fusiles y camionetas

Sujetos armados simularon un operativo, redujeron a los guardias y secuestraron a un residente de Colinas de Los Ceibos

Unidades de Criminalística y la Unase llegaron al sitio para iniciar las investigaciones del secuestro ocurrido en la madrugada.

Alrededor de las 04:00 de este martes 8 de diciembre, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la urbanización Colinas de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, utilizando camionetas con luces tipo baliza, simulando un operativo oficial. Tras reducir a los guardias de seguridad, robaron equipos de vigilancia y secuestraron presuntamente a un residente.

Llegaron en tres camionetas y con uniformes falsos

Según una fuente policial, los delincuentes se movilizaban en tres camionetas tipo Dimax, dos de color blanco y una negra, todas con balizas colocadas en el parabrisas.

De los vehículos descendieron sujetos vestidos con uniformes similares a los de militares, mientras otros portaban chompas de la Policía Judicial, lo que habría facilitado el engaño al personal de seguridad.

Guardias fueron amarrados y les robaron los equipos de vigilancia

Los dos guardias que se encontraban en la garita principal de la puerta 1 relataron que los sospechosos se identificaron en un primer momento como parte de una supuesta inspección de rutina. Segundos después, sacaron armas largas tipo fusil y pistolas, los amedrentaron y los ataron dentro de la garita.

Los antisociales sustrajeron:

Tres teléfonos laborales

El equipo DVR del sistema de videovigilancia

El CPU del circuito cerrado

Los teléfonos personales de los guardias

Además, los amenazaron para evitar que alertaran al resto de la urbanización.

Víctima fue sacada de una vivienda

“Los guardias indicaron que, tras el ingreso de los sospechosos, secuestraron a un hombre que residía en la manzana 11, villa 25”, señaló un investigador.

En el lugar, los agentes encontraron una escalera metálica, presuntamente usada para escalar hasta la vivienda, y una sábana colocada sobre el cerco eléctrico para burlar el sistema de seguridad.

Dentro del inmueble no se hallaron personas. En el exterior se levantaron dos cartuchos calibre 9 milímetros sin percutir y una vaina de fusil percutida.

Un hombre fue secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre en la ciudadela Colinas de Los Ceibos. expreso

Investigaciones continúan con apoyo de la Unase

El ECU-911 coordinó la presencia de Criminalística y de la Unidad Antisecuestros (Unase), cuyos agentes mantienen el procedimiento investigativo.

Directivos de la urbanización informaron que en la vivienda residía un miembro de las Fuerzas Armadas junto a su hermano, aunque no se entregaron mayores detalles. Ningún familiar se presentó en la escena durante las primeras horas.

Indicios levantados por la Policía

1 escalera metálica

1 ariete metálico

2 cartuchos calibre 9 mm sin percutir

1 vaina de fusil percutida

3 dispositivos electrónicos

2 radios satelitales

Varios documentos

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ