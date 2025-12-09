Secuestro en Los Ceibos: delincuentes llegaron con balizas, fusiles y camionetas
Sujetos armados simularon un operativo, redujeron a los guardias y secuestraron a un residente de Colinas de Los Ceibos
Alrededor de las 04:00 de este martes 8 de diciembre, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la urbanización Colinas de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, utilizando camionetas con luces tipo baliza, simulando un operativo oficial. Tras reducir a los guardias de seguridad, robaron equipos de vigilancia y secuestraron presuntamente a un residente.
Llegaron en tres camionetas y con uniformes falsos
Según una fuente policial, los delincuentes se movilizaban en tres camionetas tipo Dimax, dos de color blanco y una negra, todas con balizas colocadas en el parabrisas.
De los vehículos descendieron sujetos vestidos con uniformes similares a los de militares, mientras otros portaban chompas de la Policía Judicial, lo que habría facilitado el engaño al personal de seguridad.
Guardias fueron amarrados y les robaron los equipos de vigilancia
Los dos guardias que se encontraban en la garita principal de la puerta 1 relataron que los sospechosos se identificaron en un primer momento como parte de una supuesta inspección de rutina. Segundos después, sacaron armas largas tipo fusil y pistolas, los amedrentaron y los ataron dentro de la garita.
Los antisociales sustrajeron:
- Tres teléfonos laborales
- El equipo DVR del sistema de videovigilancia
- El CPU del circuito cerrado
- Los teléfonos personales de los guardias
- Además, los amenazaron para evitar que alertaran al resto de la urbanización.
Víctima fue sacada de una vivienda
“Los guardias indicaron que, tras el ingreso de los sospechosos, secuestraron a un hombre que residía en la manzana 11, villa 25”, señaló un investigador.
En el lugar, los agentes encontraron una escalera metálica, presuntamente usada para escalar hasta la vivienda, y una sábana colocada sobre el cerco eléctrico para burlar el sistema de seguridad.
Dentro del inmueble no se hallaron personas. En el exterior se levantaron dos cartuchos calibre 9 milímetros sin percutir y una vaina de fusil percutida.
Investigaciones continúan con apoyo de la Unase
El ECU-911 coordinó la presencia de Criminalística y de la Unidad Antisecuestros (Unase), cuyos agentes mantienen el procedimiento investigativo.
Directivos de la urbanización informaron que en la vivienda residía un miembro de las Fuerzas Armadas junto a su hermano, aunque no se entregaron mayores detalles. Ningún familiar se presentó en la escena durante las primeras horas.
Indicios levantados por la Policía
- 1 escalera metálica
- 1 ariete metálico
- 2 cartuchos calibre 9 mm sin percutir
- 1 vaina de fusil percutida
- 3 dispositivos electrónicos
- 2 radios satelitales
- Varios documentos
