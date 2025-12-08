Hombre es enviado a prisión por la presunta agresión mortal contra su bebé

El detenido fue trasladado por la Policía tras ser señalado como el principal sospechoso de la agresión.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este domingo 7 de diciembre, a través de su cuenta en X, que un hombre fue detenido y trasladado a una cárcel de máxima seguridad tras presuntamente haber golpeado a su bebé de seis meses, provocándole la muerte.

El hecho ocurrió en la ciudad andina de Loja. El detenido, un hombre de 34 años, fue identificado como extranjero. De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, habría llegado en aparente estado etílico a su domicilio, donde presuntamente agredió a su cónyuge y luego a su hija.

Vecinos del sector acudieron al escuchar los pedidos de auxilio de la madre. La menor fue trasladada de inmediato a un hospital con signos vitales bajos, pero falleció pese a los esfuerzos médicos.

Reimberg se pronuncia en X sobre el caso

En su mensaje en X, el ministro Reimberg afirmó: “Un miserable menos en la calle. El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro”.

El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro, donde tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto… pic.twitter.com/yU7imPF4KQ — John Reimberg (@JohnReimberg) December 8, 2025

Añadió que en dicha penitenciaría, donde se encuentran los reos catalogados como los más peligrosos del país según el Gobierno, el detenido “tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto en libertad. Ningún hecho quedará impune”. Reimberg también publicó una fotografía del sospechoso arrodillado en el piso, escoltado por dos policías.

Cifras de violencia de género siguen en niveles críticos

La violencia contra las mujeres mantiene cifras críticas en el país. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, se registraron 349 femicidios, según datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo.

