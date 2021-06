Guayaquil: Hombre habría matado a su bebé de seis meses porque no dejaba de llorar

Terrible. Un hombre fue detenido la mañana de este martes 29 de junio, acusado de matar a su hijita de seis meses de nacida, porque al parecer, ella no lo dejaba dormir por sus llantos, esto de acuerdo a información proporcionada por la progenitora a los policías.

Según la madre de la menor, su conviviente habría envuelto con una sábana el cuerpo de la bebita y luego colocó un trapo en su boca para que dejara de llorar.

La mujer narró que ellos se acostaron a dormir y que cuando despertaron la bebé ya no respiraba. "Él (conviviente) me insultó, me amenazó. Le pedí que la lleváramos a un hospital. Los médicos me dijeron que ya no tenía signos vitales", manifestó la progenitora a EXPRESO.

Los médicos informaron a la Policía y el hombre fue detenido para ser puesto a órdenes de las autoridades. La madre fue llevada a la Fiscalía de Flagrancia para que asiente la denuncia. El cuerpecito de la niña fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para la autopsia.

El padre de la menor trabaja conduciendo un camión y es oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, indicó la mujer.