Chiara Ferragni, influencer italiana
La fiscalía de Milán ha solicitado un año y ocho meses de prisión para la influencer italiana Chiara Ferragni por el Pandorogate.IG: @chiaraferragni

Chiara Ferragni se defiende ante el juez y reafirma su inocencia por el Pandorogate

La influencer italiana Chiara Ferragni se mostró tranquila y confiada tras la última audiencia judicial en el caso Pandoro

  • Redacción EXPRESIONES

Chiara Ferragni volvió a sentarse ante un juez en Milán en una de las audiencias más decisivas del proceso judicial que enfrenta por el llamado Pandorogate

La influencer y empresaria italiana, acusada de estafa agravada por campañas promocionales con supuestos fines benéficos, reafirmó su inocencia y se mostró serena y confiada en la resolución del tribunal, que se conocerá en las próximas semanas.

La creadora de contenido, una de las figuras más influyentes del panorama digital global, optó por no hacer extensas declaraciones públicas, pero dejó claro que confía plenamente en la estrategia de su defensa.

 “He escuchado a mis abogados y estoy tranquila y confiada. Espero que vaya bien”, expresó brevemente a la salida del tribunal, ante la presencia de decenas de periodistas.

La defensa de Chiara Ferragni ante el juez

Durante la última vista, celebrada el viernes 19 de diciembre, los abogados de Ferragni solicitaron formalmente su absolución. Los letrados Giuseppe Iannaccone y Marcello Bana aseguraron que su clienta es inocente “desde cualquier punto de vista”.

Agregaron que no existe delito alguno en los hechos investigados. Según explicaron, entregaron al juez documentación que respalda las múltiples razones por las que consideran que la acusación carece de fundamento.

Ferragni decidió someterse a un procedimiento abreviado, lo que implica renunciar a la fase de debate oral y, en caso de una eventual condena, acceder a una reducción de la pena. 

En audiencias anteriores, aunque no estaba obligada a declarar, la influencer tomó la palabra para afirmar que siempre actuó “de buena fe” y que, en el peor de los casos, pudo haber incurrido en errores de comunicación.

El origen del ‘Pandorogate’

El proceso judicial gira en torno a campañas promocionales realizadas entre 2021 y 2022 para la venta de pandoros navideños de la marca Balocco y huevos de Pascua de Dolci Preziosi. 

Los productos se comercializaron con un envoltorio especial que incluía el logotipo de Ferragni y a un precio considerablemente superior al habitual, sugiriendo que parte de los ingresos se destinarían a fines benéficos.

Según la acusación, la publicidad inducía a los consumidores a creer que las ventas contribuirían a donaciones para un hospital de Turín

Sin embargo, se comprobó que la donación de 50.000 euros (poco menos de 60.000 dólares) al centro médico se había realizado meses antes del lanzamiento comercial, sin relación directa con los ingresos generados por la campaña, que superaron el millón de euros.

La postura de la Fiscalía y las acusaciones

La Fiscalía de Milán solicitó una condena de un año y ocho meses de prisión por estafa agravada. Los fiscales sostienen que correos electrónicos internos demostrarían que las empresas vinculadas a Ferragni dieron las directrices sobre la gestión de las ventas

Además, señalaron que cuando los clientes preguntaban qué porcentaje del precio se destinaba a obras benéficas, las respuestas eran evasivas o inexistentes.

La acusación particular, representada por una asociación de consumidores, subrayó en audiencias previas la enorme influencia que ejercen los creadores de contenido sobre sus seguidores y el nivel de confianza que estos depositan en sus recomendaciones.

Actividades benéficas y defensa de su trayectoria

Ante el juez, Ferragni recordó las numerosas iniciativas solidarias que ha impulsado a lo largo de los años.

Entre estas mencionó la recaudación de fondos para la unidad de cuidados intensivos del hospital San Raffaele durante la pandemia, organizada junto a su entonces esposo, el rapero Fedez, así como su activismo público en contra de la violencia de género.

Impacto en su imagen y vida personal

El escándalo ha tenido un fuerte impacto en el imperio empresarial construido por Ferragni. Tras estallar el caso, su facturación se redujo de forma drástica.

Se asegura que varias marcas rompieron vínculos comerciales y su reputación quedó seriamente dañada. La tormenta mediática también coincidió con su separación de Fedez, con quien tiene dos hijos.

En medio de este escenario, la influencer enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera, a la espera de una sentencia que podría marcar un antes y un después en su vida personal y profesional.

