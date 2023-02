Chiara Ferragni, su discurso feminista en San Remo

“El cuerpo de nosotras, las mujeres, nunca debe causar odio ni vergüenza. Siempre he intentado que te sintieras orgullosa. Eres suficiente y siempre lo has sido. Siempre que sentías que no eras lo bastante guapa, lo bastante lista o básicamente lo bastante, lo eras”.

Así fue como Chiara Ferragni inició su discurso en la gala de presentación de la edición 73 del festival de San Remo, que inició el 7 de febrero y se cierra el 11 del mismo mes. La carta abierta, aunque es para todo el mundo, está dirigida especialmente a una niña: aquella que un día fue y a la que siente la urgencia de proteger.

La influencer también habló de la maternidad y de lo que implica ser mujer. “Cuando te conviertes en madre solo serás percibida como tal. ¿Cuántas veces la sociedad hace que una mujer se sienta culpable porque está trabajando lejos de sus hijos? Siempre. ¿Cuántas veces le ocurre esto a los hombres? Nunca. Si lo haces todo por tus hijos serás una buena madre, tal vez no perfecta, pero sí buena".

Y finalizó: "Como mujer tendrás que enfrentar numerosas batallas, como no poder vivir tu cuerpo libremente. Si lo escondes eres una monja, si lo muestras eres una prostituta. Date cuenta de todo esto y no tengas miedo de las consecuencias de ser tú mismo. Ser mujer no es una limitación. Díselo a ti mismo, díselo a tus amigos y grítalo al mundo para que algo cambie”.

Nueve minutos que terminaron con una gran ovación por parte del público. Es el despertar feminista lo que ha provocado que cada vez este tipo de mensajes sean más recurrentes en eventos globales y haya más preguntas y respuestas sobre el tema por parte de mujeres, que es lo importante.

Con diseños exclusivos de Maria Grazia Chiuri y elaborados en los talleres de Dior. Chiara lució vestidos reivindicativos en su debut como presentadora del festival. “Cuando empezamos a pensar en los looks inmediatamente entendimos que no queríamos ropa solo porque fuera excéntrica o bonita, sentimos la necesidad de llevar un mensaje social al escenario más popular de Italia a través de la moda”, explica en su cuenta de Instagram.

Para el día del discurso, la influencer apareció ‘desnuda’, metafóricamente hablando, en “homenaje a la autoafirmación y a la libertad”, explica la casa de moda. También usó un traje llamado Manifiesto, con una capa que dice ‘Pensati libera’ (piensa libremente) y otro de color blanco cargado de los mensajes de odio que le envían sus haters cuando sube fotos en bikini o ropa interior.