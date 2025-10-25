Despliegue militar en Guayas: Fuerzas Armadas refuerzan operaciones contra el crimen

Guayas concentra casi la mitad de los homicidios registrados en Ecuador en lo que va del año

Las Fuerzas Armadas del Ecuador iniciaron un nuevo despliegue militar hacia la provincia del Guayas desde la noche del viernes 24 de octubre, con la llegada de efectivos provenientes de distintas unidades del país. El objetivo es reforzar las operaciones de seguridad en una de las zonas más afectadas por la violencia criminal.

El despliegue, que se extenderá en los próximos días, forma parte de las acciones permanentes para combatir el crimen organizado, mantener el orden público y proteger a la ciudadanía. Las tropas se suman al Bloque de Seguridad, conformado por militares y policías, que opera en zonas urbanas y rurales, así como en puntos estratégicos como carreteras, puertos y aeropuertos.

Guayas concentra casi la mitad de los homicidios registrados en Ecuador en lo que va del año, con Durán y Guayaquil entre las ciudades más violentas de América Latina. El operativo se enmarca en el “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, que permite a las Fuerzas Armadas asumir un rol activo en la lucha contra organizaciones criminales catalogadas como terroristas.

El despliegue busca contener la escalada de violencia

Las autoridades no han precisado el número total de efectivos movilizados, pero se prevé que el contingente aumente en los próximos días. El despliegue busca contener la escalada de violencia que ha marcado el 2025, con más de 4.600 homicidios registrados solo en el primer semestre.

Un soldado del Ejército Ecuatoriano murió y ocho militares resultaron heridos este viernes 24 de octubre, luego de un accidente de tránsito de un vehículo táctico Cobra en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay.

