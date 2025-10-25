Masacre en cárcel de Ecuador: nueve presos reciben condena de 40 años: esto se sabe

La matanza se produjo en la madrugada del 12 de noviembre, cuando miembros de bandas atacaron con armas de fuego

Referencial. Nueve reclusos fueron sentenciados a 40 años de prisión por su participación en la masacre ocurrida en noviembre de 2024.

Nueve reclusos fueron sentenciados a 40 años de prisión por su participación en la masacre ocurrida en noviembre de 2024 en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador. El hecho dejó 17 internos asesinados y al menos 15 heridos, según informó el viernes 24 de octubre la Fiscalía General del Estado.

La matanza se produjo en la madrugada del 12 de noviembre, cuando miembros del grupo criminal conocido como Los Duendes atacaron a otros reclusos con armas de fuego, cuchillos y explosivos. Las fuerzas policiales y militares ingresaron al pabellón para controlar los disturbios, pero el ataque ya había dejado múltiples víctimas.

Durante los primeros operativos, las unidades investigativas recuperaron tres pistolas, 52 vainas percutidas y una granada de mano. La Fiscalía inició una investigación penal que permitió identificar a los presuntos responsables, quienes fueron procesados por el delito de asesinato.

Traslado de internos que ejecutó el SNAI en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía nacional. Crédito: Fuerzas Armadas

El fiscal presentó 14 testimonios, incluyendo declaraciones de agentes aprehensores

En el juicio, el fiscal presentó 14 testimonios, incluyendo declaraciones de agentes aprehensores, peritos forenses, expertos en balística y testigos presenciales. El tribunal dictó la pena máxima de 40 años de cárcel para los nueve acusados, además de imponer una multa de 940.000 dólares y el pago de 46.000 dólares como reparación integral a los familiares de cada víctima.

La Penitenciaría del Litoral forma parte del complejo carcelario de Guayaquil, que alberga a más de 12.000 internos. En los últimos años, este recinto ha sido escenario de múltiples masacres entre bandas rivales. Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles del país.

El Gobierno atribuye la escalada de violencia a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, las cuales han sido catalogadas como grupos terroristas en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024.

Pese a las medidas adoptadas, los homicidios continúan en aumento. En el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 asesinatos, un 47 % más que en el mismo período del año anterior, consolidando al país como uno de los más violentos de América Latina.

#ATENCIÓN | #Guayas: Tribunal acoge las pruebas de #FiscalíaEc y dicta la pena máxima agravada contra 9 privados de libertad. Fueron declarados culpables del #Asesinato de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre de 2024.



Detalles ⬇️https://t.co/hpGWSl1djg pic.twitter.com/H45REb29pl — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 24, 2025

