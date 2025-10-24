Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

El operativo se ejecutó este viernes y dejó como resultado la detención de una persona durante los allanamientos

: El operativo se efectuó este viernes, en dos etapas de la urbanización.

La madrugada de este viernes 24 de octubre se realizó un operativo en dos etapas de La Joya, urbanización ubicada en La Aurora, parroquia del cantón Daule. Seis viviendas fueron allanadas, como parte de acciones investigativas previas bajo la presunción de delitos.

El mayor Manuel Viera, jefe policial subrogante del distrito Daule, indicó que se obtuvo información de que en estos puntos estarían operando personas que ofertan préstamos de grandes cantidades de dinero a un interés elevado.

"Obtuvimos una cantidad de dinero, aproximadamente 7.000 dólares", dijo. Y acotó que además se encontró varias hojas en las cuales se promocionaban aquellos préstamos, con un 20% de interés.

En esta operación, denominada Apolo 6.0, participaron agentes policiales y de las Fuerzas Armadas, como parte del Bloque de Seguridad.

Un detenido

El uniformado policial también mencionó que un ciudadano fue detenido, el cual presenta antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego, tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización.

Adicionalmente, durante los allanamientos se halló un carro de alta gama, en cuyo interior se almacenaban piezas de carros. Estos elementos fueron puestos en cadena de custodia.

Varias motos también fueron encontradas. Sin embargo, la tenencia de estas sí fue justificada. Pero no se descarta que pudiesen haber sido usadas para movilizarse y cobrar los préstamos.

