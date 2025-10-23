Operativo policial en el aeropuerto de Guayaquil a dos vehículos: ¿qué se investiga?

El procedimiento se realizó en las casetas de control que están del lado de la avenida de las Américas

Miembros de la Policía Nacional inspeccionaron dos vehículos a la salida del aeropuerto de Guayaquil.

Un procedimiento policial se realizó este jueves 23 de octubre en la salida vehicular del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Hasta el mediodía, varios agentes permanecían en el sitio realizando labores de verificación.

De acuerdo con lo observado, los uniformados inspeccionaron dos automotores: uno de color blanco y otro plomo.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron ubicados a un costado, sobre una acera, mientras se ejecutaba la revisión.

Durante el procedimiento, la salida de carros desde el parqueadero —que conecta con la avenida de las Américas— fue bloqueada temporalmente para facilitar las diligencias policiales.

¿Se encontró algo en los vehículos?

Hasta las 12:20 se desconocía el contenido exacto que había en los automotores. Los uniformados continuaban revisando su interior para determinar si se transportaban armas u otros objetos de interés investigativo.

Cinco personas que se movilizaban en los dos carros dialogaron con los agentes policiales para explicar su presencia en la zona y las actividades que realizaban antes de ser intervenidos.

De forma preliminar, se conoció que el operativo no estaría vinculado con una alerta de explosivos. En el lugar no se observó la presencia del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), unidad especializada en atender ese tipo de emergencias.

