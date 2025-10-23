Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

operativo policial en aeropuerto de Guayaquil
Miembros de la Policía Nacional inspeccionaron dos vehículos a la salida del aeropuerto de Guayaquil.ÁLEX LIMA

Operativo policial en el aeropuerto de Guayaquil a dos vehículos: ¿qué se investiga?

El procedimiento se realizó en las casetas de control que están del lado de la avenida de las Américas

Un procedimiento policial se realizó este jueves 23 de octubre en la salida vehicular del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Hasta el mediodía, varios agentes permanecían en el sitio realizando labores de verificación.

RELACIONADAS

De acuerdo con lo observado, los uniformados inspeccionaron dos automotores: uno de color blanco y otro plomo. 

Los ocupantes de ambos vehículos fueron ubicados a un costado, sobre una acera, mientras se ejecutaba la revisión.

Durante el procedimiento, la salida de carros desde el parqueadero —que conecta con la avenida de las Américas— fue bloqueada temporalmente para facilitar las diligencias policiales.

RELACIONADAS

¿Se encontró algo en los vehículos?

La Policía Nacional descartó la presencia de un artefacto explosivo en la avenida Vicente Trujillo.

Alarma en la av. Vicente Trujillo: Policía descarta explosivo tras operativo

Leer más

Hasta las 12:20 se desconocía el contenido exacto que había en los automotores. Los uniformados continuaban revisando su interior para determinar si se transportaban armas u otros objetos de interés investigativo.

Cinco personas que se movilizaban en los dos carros dialogaron con los agentes policiales para explicar su presencia en la zona y las actividades que realizaban antes de ser intervenidos.

De forma preliminar, se conoció que el operativo no estaría vinculado con una alerta de explosivos. En el lugar no se observó la presencia del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), unidad especializada en atender ese tipo de emergencias.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cierres viales en Quito: paso por el puente de El Chiche estará cerrado por 15 días

  2. Amigos y colegas se suman a las condolencias por la muerte del hermano de Ren Kai

  3. EE.UU. entrena en la selva panameña mientras aumenta su flota en el Caribe

  4. Qué ponerse para el concierto de Shakira en Quito: outfits para el frío de noviembre

  5. Caso amaños: Cabezas y Bedoya fueron separados de El Nacional

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Alguien le hace cometer a Noboa las más torpes equivocaciones

  3. "Porsche fue prestado a empleada de confianza. No se les da a todos esa facilidad"

  4. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa pague su millonaria deuda al SRI

  5. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 22 de octubre

Te recomendamos