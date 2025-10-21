Alarma en la Av. Vicente Trujillo: Policía descarta explosivo tras operativo

El operativo se activó tras el reporte ciudadano de un objeto sospechoso en la vía pública

La Policía Nacional descartó la presencia de un artefacto explosivo en la avenida Vicente Trujillo.

La Policía Nacional descartó la presencia de un artefacto explosivo en la avenida Vicente Trujillo, luego de una intervención realizada por la unidad especializada antiexplosivos. El operativo se activó tras el reporte ciudadano de un objeto sospechoso en la vía pública.

Según el comunicado, tras una verificación técnica, se confirmó que el objeto no correspondía a ningún tipo de explosivo. El área fue asegurada de manera oportuna por personal policial, lo que permitió restablecer la circulación sin incidentes.

La intervención forma parte de los protocolos de seguridad que se han reforzado en zonas urbanas ante el incremento de alertas por objetos abandonados. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa.

Otra alerta de bomba en la Av. 25 de Julio

Luego de una revisión del vehículo abandonado este martes 21 de octubre en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, la Policía Nacional descartó que en el interior se haya dejado artefactos explosivos, como se sospechaba inicialmente.

El automotor, un coche gris tipo SUV, fue dejado en la avenida, cerca del Hospital del Día de la Valdivia, aproximadamente a las 07:00. Ante esta alerta, policías y militares acudieron al sitio para acordonar el área, restringir el tráfico y así poder revisar el carro. A las 09:18, un agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía realizó una detonación controlada en la puerta del coche para poder abrirlo e inspeccionar su interior

