Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

crimen en Salinas
Afuera de esta residencia, en el barrio Las Vegas, fue asesinado Carlos Emilio Lascano Muñoz.JOFFRE LINO

Violencia en Santa Elena: Militante de ADN fue asesinado por sicarios en Salinas

El crimen de Carlos Emilio Lascano Muñoz, de 44 años, quedó grabado en video

  • Joffre Lino

El silencio de la noche en el barrio Las Vegas, en Salinas, se rompió con una ráfaga de disparos. Eran cerca de las 20:00 del lunes 20 de octubre cuando Carlos Emilio Lascano Muñoz, de 44 años, cayó al suelo frente a su vivienda, herido de muerte por sicarios que llegaron en motocicleta.

RELACIONADAS

Lascano, reconocido militante de la agrupación Acción Democrática Nacional (ADN), conversaba con sus familiares cuando los asesinos se acercaron y descargaron al menos cinco tiros contra él, sin darle oportunidad de reaccionar.

Los gritos de desesperación de sus allegados y vecinos se mezclaron con el ruido de la moto que huía a toda velocidad. El dirigente fue llevado de emergencia a una casa de salud, pero los médicos solo confirmaron lo inevitable: había muerto.

“Hoy despedimos a un ser humano noble, un amigo leal, un militante incansable que dedicó su vida a servir a los demás con entrega, compromiso y amor por su tierra”, señaló el comunicado emitido por ADN en Santa Elena, un texto cargado de tristeza.

RELACIONADAS

Las cámaras de videovigilancia de las casas cercanas captaron la escena, y esas imágenes son ahora la principal pista que la Policía Nacional analiza para dar con los responsables. Se investiga, por ejemplo, la ruta de escape que siguieron los criminales.

En redes sociales, amigos y compañeros de lucha política expresaron su pesar. “Con profundo dolor y solidaridad extiendo mis condolencias a los familiares. Noble amigo que por su vocación de servicio deja una huella imborrable”, escribió la concejal de Santa Elena, Tania Marca.

la libertad

Buses urbanos paralizan operaciones en La Libertad tras amenazas de extorsión

Leer más

Asesinato en La Libertad

La misma noche del lunes, en el barrio 5 de Junio, del cantón La Libertad, el ciudadano Paulino Alexander Ortega Ortega, de 30 años, perdió la vida tras resistirse a un asalto.

Según testigos, Ortega caminaba con una mochila cuando dos hombres en moto lo interceptaron. Intentaron arrebatarle el bolso, pero él se resistió. La respuesta fue brutal: una lluvia de balas, al menos diez disparos que lo dejaron tendido en la calzada, sin vida.

Los vecinos, aterrados, vieron cómo los asesinos huían en la oscuridad. “Fue una escena espantosa, parecía una ejecución”, comentó un morador, quien prefirió no revelar su nombre.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Derrumbe afecta el tránsito en el túnel Guayasamín, en Quito

  2. Tres días de violencia en Cuenca: seis muertos por presunta disputa de bandas

  3. EN VIVO: PSG de Willian Pacho vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

  4. Violencia en Santa Elena: Militante de ADN fue asesinado por sicarios en Salinas

  5. Ecuador, tercer país con más hambre en Sudamérica según el Global Hunger Index 2025

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  3. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

Te recomendamos