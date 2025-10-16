Salinas no encuentra paz tras nuevo ataque en taxi

En la parroquia José Luis Tamayo, dos sicarios en moto acribillan a un hombre y una mujer que viajaban en un taxi

En la imagen, el levantamiento de los cuerpos en José Luis Tamayo, Salinas, donde ocurrió el doble crimen

Un violento ataque armado se registró al mediodía de este jueves 16 de abril en el barrio Nicolás Lapentti, perteneciente a la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón Salinas. Un hombre y una mujer fueron asesinados dentro de un taxi de placa YBA-2699, tras recibir más de una docena de disparos.

La víctima femenina fue identificada como Julexi Del Pezo, moradora del sector donde ocurrió el crimen. Testigos relataron que el vehículo fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin dar oportunidad de escape.

Los proyectiles impactaron principalmente el lado del conductor, lo que hace presumir que el chofer del vehículo de alquiler habría sido el blanco principal del ataque. Ambos ocupantes fallecieron dentro del automotor.

En medio de la balacera, una menor de edad resultó gravemente herida. Vecinos del lugar, conmovidos por la escena, auxiliaron a la niña y la trasladaron de urgencia hasta una casa de salud cercana. Su estado, hasta el cierre de esta edición, se mantenía reservado.

Habitantes del sector contaron que se escucharon al menos dos ráfagas de disparos. “Cuando sonaron los primeros tiros, el taxista intentó huir, pero luego volvieron a dispararle y el carro terminó impactándose contra el cerramiento de un patio”, relató un morador.

Investigación en marcha

Al sitio llegaron unidades policiales y de Criminalística para recabar evidencias y levantar los cuerpos. Los peritos revisaron cámaras de seguridad de viviendas cercanas con el fin de obtener videos que ayuden a identificar a los atacantes.

Familiares de la mujer acudieron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor al confirmar su fallecimiento. “¿Por qué la mataron? Ella no puede estar muerta. ¡Hasta cuándo vamos a vivir así! Hagan algo, autoridades”, clamó entre sollozos una allegada.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del ataque y ubicar a los responsables, quienes huyeron del lugar a gran velocidad con rumbo desconocido.

