FBI y Policía realizan nuevas inspecciones en zona del coche bomba en Guayaquil

Las autoridades investigan el tipo de explosivo y a los responsables del atentado que dejó un muerto y 26 heridos

La avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, permanece cerrada al tránsito vehicular y peatonal tras el atentado con un coche bomba ocurrido la noche del martes 14 de octubre.

A casi 48 horas del hecho, el sitio donde explotó el vehículo continúa acordonado y bajo estricta custodia policial. Solo se permite el paso peatonal por el extremo izquierdo de la vía para quienes necesitan acceder a los edificios ubicados antes del punto de la detonación. En el área aún se observan restos calcinados del automóvil, escombros y rastros del suceso que dejó como saldo la muerte del taxista Wellington Benítez Mite, de 55 años, y 26 personas heridas.

Los transeúntes y residentes del sector manifestaron su incomodidad por el cierre prolongado de la vía, que afecta la movilidad y el acceso a oficinas y comercios cercanos.

“Debo darme una tremenda vuelta y eso me hará llegar tarde a mi trabajo. Deberían ser más ágiles con las pericias”, reclamó una ciudadana que intentaba llegar a su lugar de empleo.

Agentes de la Policía Nacional resguardan la zona acordonada en el norte de Guayaquil, mientras se realizan nuevas pericias para esclarecer el ataque.

Una oficial de la Policía Nacional, que se encontraba custodiando el área de la tragedia, informó que para este jueves 16 de octubre están programadas nuevas inspecciones técnicas.

La reapertura de la vía dependerá de la limpieza del área

“Las pericias están previstas entre las 11:00 y las 12:00. Luego, el Cuerpo de Bomberos procederá con la limpieza de la vía, por lo que es posible que el tránsito se habilite después de las 13:00”, indicó la uniformada.

De acuerdo con fuentes policiales, durante la jornada del miércoles 15 se realizaron pericias en el sitio con la participación de agentes de la Policía de Criminalística y del FBI, quienes colaboran en las investigaciones para determinar el tipo de explosivo utilizado y la estructura criminal responsable del atentado.

